Лана Дель Рей скрыла свою личность от нового бойфренда

По словам друзей, поначалу они опасались, что отец троих детей встречается со знаменитостью, преследуя корыстные мотивы.

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39-летняя американская певица Лана Дель Рей не сказала 49-летнему гиду Джереми Дюфрену, своему новому бойфренду, кто она, во время их первого знакомства, пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

Пару впервые заметили после концерта артистки на фестивале в Лидсе, когда они прошли мимо толпы, держась за руки. В начале сентября они вместе побывали на свадьбе модели и певицы Карен Элсон в Нью-Йорке, не оставив у поклонников никаких сомнений о статусе своих отношений. Папарацци сфотографировали Лану и Джереми, когда те покидали студию звукозаписи Electric Lady Studios, где проходило торжество.

Изначально друзья Ланы думали, что Джереми с ней из-за ее популярности и использует ее. Однако недавно стало известно, что Лана держала свою настоящую личность в секрете, когда впервые встретила своего нового мужчину. Она нашла "новым" то, что любитель аллигаторов из Луизианы "понятия не имел", кто она, когда они впервые встретились во время одного из ее туров в марте 2019 года. Она выступала на Buku Music + Art Project.

"Они знают друг друга много лет, но начали встречаться только несколько месяцев назад. Лана впервые встретила Джереми в 2019 году, и они поддерживали связь. Она хотела отправиться на лодочную экскурсию, потому что это популярно в Луизиане, но она никогда не ожидала, что влюбится в капитана лодки для ловли аллигаторов", – рассказал источник.

В то время и Лана, и Джереми, который является совладельцем Airboat Tours by Arthur в Дес-Аллемандс, Луизиана, были в отношениях.

"Когда Лана снова посетила этот район в мае, чтобы выступить на фестивале Hangout Fest, они оба были свободны и снова встретились. Он понятия не имел, кто она, а она не объяснила сразу. Она хотела отправиться на лодочную экскурсию, потому что это большое событие в Луизиане, но она никогда не ожидала, что влюбится в капитана лодки для ловли аллигаторов", – продолжил информатор.

По словам друзей, Джереми разу заинтересовался Ланой, которой "нравятся мужчины постарше", и пригласил ее на свидание.

Как уже говорилось, друзья певицы опасались, что отец троих детей может использовать артистку в корыстных целях, однако со времене и убедились, что она с ним счастлива.

"Они видят, что он обращается с ней правильно, и он очень, очень неприхотлив. Он дает ей то, что она ищет в мужчине, и он романтичен", – говорят они.

Ранее Фокус писал, что Лана Дель Рей снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян.