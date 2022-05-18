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Меган Фокс подозревают в беременности

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Фото: Instagram Dolce&Gabbana | Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Пара активно готовится к свадьбе.

36-летняя американская актриса Меган Фокс может быть беременна. Об этом пишет Page Six.

Активно о пополнении в паре Меган и музыканта Колсона Бэйкера заговорили после их появления на Billboard Music Awards. На вечеринке в рамках мероприятия знаменитость не прикоснулась к алкоголю, хотя раньше ее за этим не замечали.

Также жених актрисы во время своего выступления посвятил песню их "еще не родившемуся ребенку". Так что в Сети активно обсуждают возможную беременность 36-летней Меган.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер на Billboard Music Awards 2022
Меган Фокс и Колсон Бэйкер на Billboard Music Awards 2022
Фото: Getty Images

В частности, инсайдеры, близкие к паре, рассказывают, что Колсон и Меган активно работают над пополнением и планируют совместного ребенка.

Зимой 2022 Machine Gun Kelly (псевдоним Бэйкера) сделал предложение Меган Фокс, поэтому поклонники знаменитостей с нетерпением ожидают официальной церемонии женитьбы Меган и Колсона.

В 36-летней Меган Фокс подрастают трое сыновей от предыдущего брака с актером Брайаном Остином Греем. Они развелись в 2020 году.

Напомним, на этом мероприятии жених Меган Фокс появился с бриллиантовым маникюром за 30 тысяч долларов.

Также Фокус писал об особенностях свадьбы Меган Фокс и Колсона Бэйкера. Как известно, планируется настоящая готическая вечеринка с реками крови и черным платьем невесты.