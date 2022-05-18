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Меган Фокс підозрюють у вагітності

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Фото: Instagram Dolce&Gabbana | Меган Фокс і Колсон Бейкер

Пара активно готується до весілля.

36-річна американська акторка Меган Фокс може бути вагітною. Про це пише Page Six.

Активно про поповнення в парі Меган та музиканта Колсона Бейкера заговорили після їхньої появи на Billboard Music Awards. На вечірці в межах заходу знаменитість не доторкнулася до алкоголю, хоча раніше за нею цього не помічали.

Також наречений акторки під час свого виступу присвятив пісню їхній "ще не народженій дитині". То ж у мережі активно обговорюють можливу вагітність 36-річної Меган.

Меган Фокс та Колсон Бейкер на Billboard Music Awards 2022
Меган Фокс та Колсон Бейкер на Billboard Music Awards 2022
Фото: Getty Images

Зокрема інсайдери, близькі до пари, розповідають, що Колсон та Меган активно працюють над поповненням та планують спільну дитину.

Взимку 2022 Machine Gun Kelly (псевдонім Бейкера) освідчився Меган Фокс, то ж прихильники знаменитостей з нетерпінням очікують на офіційну церемонію одруження Меган та Колсона.

У 36-річної Меган Фокс підростають троє синів від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Греєм. Вони розлучилися у 2020 році.

Нагадаємо, на цьому заході наречений Меган Фокс з'явився з діамантовим манікюром за 30 тисяч доларів.

Також Фокус писав про особливості весілля Меган Фокс та Колсона Бейкера. Як відомо, планується справжня готична вечірка з ріками крові та чорною сукнею нареченої.