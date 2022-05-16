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Наречений Меган Фокс з'явився на публіці з діамантовим манікюром за $30 тис. (фото)

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Фото: Getty Images

Після церемонії всі 880 каменів буде використано для створення кілець. Прикраси продадуть, а гроші підуть на благодійність.

32-річний американський репер Колсон Бейкер, більш відомий як Machine Gun Kelly та наречений актриси Меган Фокс, на червоній доріжці церемонії нагородження премією 2022 року Billboard Music Awards з'явився не лише зі своєю коханою, але й із манікюром вартістю $30 тис., повідомляє Е!

Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly та його манікюр із 880 діамантами
Фото: Getty Images

Майстриня манікюру та власниця салону Nails of LA Брітні Бойс покрила нігті співака чорним лаком і закріпила на них 880 діамантів вагою 11 каратів. Щоб образ був цілісним, музикант одягнув чорну водолазку, розшиту стразами, і такого ж кольору костюм Dolce & Gabanna з укороченим жакетом і вражаючими шипами.

Для тих, хто переживає за подальшу долю каміння, засновниця Marrow Fine Jewelry Джилліан Сассоне, яка працювала над манікюром разом із Бойс, заявила, що після церемонії все каміння з нігтів MGK буде використано для каблучок, які потім продадуть, а гроші передадуть на благодійність.

"Machine Gun Kelly і Меган Фокс — одна з найпопулярніших і наймодніших пар сучасності, тому створити щось настільки унікальне для благодійності було пропозицією, від якої я просто не могла відмовитися", — зізналася вона.

Billboard Music Awards
Меган Фокс на Billboard Music Awards із Колсон Бейкером
Фото: Getty Images

Що стосується Меган Фокс, то на червоній доріжці вона вразила оновленою зачіскою, з'явившись із чубчиком, і сильно підведеними очима, через що нагадувала єгипетську царицю Клеопатру. На ній була чорна сукня з глибоким декольте та високим розрізом від David Koma, довгі рукавички з квітковим принтом і босоніжки на платформі.

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