Жених Меган Фокс появился на публике с бриллиантовым маникюром за $30 тыс. (фото)

После церемонии все 880 камней будут использованы для создания колец. Украшения продадут, а деньги уйдут на благотворительность.

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32-летний американский рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly и жених актрисы Меган Фокс, на красной дорожке церемонии награждения премией 2022 Billboard Music Awards появился не только со своей возлюбленной, но и с маникюром стоимостью $30 тыс, сообщает Е!

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[ + – ] Machine Gun Kelly и его маникюр из 880 бриллинтов Фото: Getty Images

Мастер маникюра и владелица салона Nails of LA Бритни Бойс покрыла ногти певца черным лаком и закрепила на них 880 бриллиантов весом в 11 карат. Чтобы образ был цельным, музыкант надел черную водолазку, расшитую стразами, и такого же цвета костюм Dolce & Gabanna с укороченным жакетом и впечатляющими шипами.

Для тех, кто переживает за дальнейшую судьбу камней, основатель Marrow Fine Jewelry Джиллиан Сассоне, работавшая над маникюром вместе с Бойс, заявила, что после церемонии все камни с ногтей MGK будут использованы в кольцах, которые затем продадут, а деньги передадут на благотворительность.

"Machine Gun Kelly и Меган Фокс – одна из самых популярных и модных пар современности, поэтому создать что-то настолько уникальное для благотворительности было предложением, от которого я просто не могла отказаться", – призналась она.

[ + – ] Меган Фокс на Billboard Music Awards с Колсоном Бейкером Фото: Getty Images

Что касается Меган Фокс, то на красной дорожке она поразила обновленной прической, появившись с челкой, и сильно подведенными глазами, из-за чего напоминала египетскую царицу Клеопатру. На ней было черное платье с глубоким декольте и высоким разрезом от David Koma, длинные перчатки с цветочным принтом и босоножки на платформе.

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