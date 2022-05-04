Ассоциация вампиров предупредила Меган Фокс и ее жениха о вреде сырой крови

"Вампиры" рекомендуют перед тем, как пить кровь, убедиться в том, что в ней нет никаких болезней, а кровопускание делать только в присутствии медиков.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После того, как актриса Меган Фокс и ее возлюбленный рэпер Machine Gun Kelly рассказали СМИ, что пьют кровь друг друга, на эту информацию отреагировали соучредитель Ассоциации вампиров Нового Орлеана (NOVA) Белфазар Ашантисон и основатель Endless Night Vampire Ball отец Себастьян, сообщает TMZ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Они оба выразили обеспокоенность по поводу безопасности подобного ритуала.

По словам Ашантисона, перед тем, как давать пить другому человеку свою кровь, необходимо "принять меры предосторожности", проще говоря – сдать анализы крови на наличие болезней, передающиеся через кровь, от которых, по его словам, вампиры не застрахованы. А отец Себастьян добавил, что за любое кровопускание должны отвечать медицинские работники.

В интервью Glamour UK от 27 апреля Меган призналась, что у них с женихом есть такая жуткая традиция.

"Это всего лишь несколько капель, но да, мы иногда потребляем кровь друг друга только в ритуальных целях", – отметила она. При этом Колсон Бэйкер (настоящее имя музыканта) ведет себя более отчаянно и, по словам Фокс, "готов просто разрезать себе грудь битым стеклом и сказать: "Возьми мою душу"". Знаменитость также рассказала, что увлекается астрологией, картами Таро, метафизическими практиками и медитациями.

Меган Фокс и MGK встречаются с лета 2020 года, когда MGK выпустил видео на свою песню Bloody Valentine, в которой в основном прописан их статус отношений. Бывший муж актрисы Брайан Остин Грин публично объявил, что тем же летом они с Фокс расстались. Меган подала на развод осенью 2020 года, который был завершен в октябре 2021 года.

В январе этого года стало известно о том, что Меган и Колсон помолвлены.