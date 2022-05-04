Асоціація вампірів попередила Меган Фокс і її нареченого про шкоду сирої крові

"Вампіри" рекомендують перед тим, як пити кров, переконатися, що в ній немає жодних хвороб, а кровопускання робити тільки в присутності медиків.

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Після того, як акторка Меган Фокс і її коханий репер Machine Gun Kelly розповіли ЗМІ, що п'ють кров одне одного, на цю інформацію відреагували співзасновник Асоціації вампірів Нового Орлеана (NOVA) Белфазар Ашантісон і засновник Endless Night Vampire Ball отець Себастьян, повідомляє TM.

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Вони обидва висловили стурбованість щодо безпеки подібного ритуалу.

За словами Ашантісона, перед тим, як давати пити іншій людині свою кров, необхідно "вжити запобіжних заходів", простіше кажучи — здати аналізи крові на наявність хвороб, що передаються через кров, від яких, за його словами, вампіри не застраховані. А отець Себастьян додав, що за будь-яке кровопускання мають відповідати медичні працівники.

В інтерв'ю Glamour UK від 27 квітня Меган зізналася, що в них із нареченим є така жахлива традиція.

"Це лише кілька крапель, але так, ми іноді споживаємо кров одне одного тільки в ритуальних цілях", — зазначила вона. При цьому Колсон Бейкер (справжнє ім'я музиканта) поводиться відчайдушніше і, за словами Фокс, "готовий просто розрізати собі груди битим склом і сказати: "Візьми мою душу". Знаменитість також розповіла, що захоплюється астрологією, картами Таро, метафізичними практиками та медитаціями.

Меган Фокс і MGK зустрічаються з літа 2020 року, коли MGK випустив відео на свою пісню Bloody Valentine, у якій здебільшого прописаний їхній статус стосунків. Колишній чоловік актриси Браян Остін Грін публічно оголосив, що цього ж літа вони з Фокс розлучилися. Меган подала на розлучення восени 2020 року, яке було завершено в жовтні 2021 року.

У січні цього року стало відомо про те, що Меган і Колсон заручені.