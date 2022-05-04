Асоціація вампірів попередила Меган Фокс і її нареченого про шкоду сирої крові
"Вампіри" рекомендують перед тим, як пити кров, переконатися, що в ній немає жодних хвороб, а кровопускання робити тільки в присутності медиків.
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Після того, як акторка Меган Фокс і її коханий репер Machine Gun Kelly розповіли ЗМІ, що п'ють кров одне одного, на цю інформацію відреагували співзасновник Асоціації вампірів Нового Орлеана (NOVA) Белфазар Ашантісон і засновник Endless Night Vampire Ball отець Себастьян, повідомляє TM.
Вони обидва висловили стурбованість щодо безпеки подібного ритуалу.
За словами Ашантісона, перед тим, як давати пити іншій людині свою кров, необхідно "вжити запобіжних заходів", простіше кажучи — здати аналізи крові на наявність хвороб, що передаються через кров, від яких, за його словами, вампіри не застраховані. А отець Себастьян додав, що за будь-яке кровопускання мають відповідати медичні працівники.
В інтерв'ю Glamour UK від 27 квітня Меган зізналася, що в них із нареченим є така жахлива традиція.
"Це лише кілька крапель, але так, ми іноді споживаємо кров одне одного тільки в ритуальних цілях", — зазначила вона. При цьому Колсон Бейкер (справжнє ім'я музиканта) поводиться відчайдушніше і, за словами Фокс, "готовий просто розрізати собі груди битим склом і сказати: "Візьми мою душу". Знаменитість також розповіла, що захоплюється астрологією, картами Таро, метафізичними практиками та медитаціями.
Меган Фокс і MGK зустрічаються з літа 2020 року, коли MGK випустив відео на свою пісню Bloody Valentine, у якій здебільшого прописаний їхній статус стосунків. Колишній чоловік актриси Браян Остін Грін публічно оголосив, що цього ж літа вони з Фокс розлучилися. Меган подала на розлучення восени 2020 року, яке було завершено в жовтні 2021 року.
У січні цього року стало відомо про те, що Меган і Колсон заручені.