43-летняя Адриана Лима показала роскошную фигуру в нижнем белье после трех родов (видео)

Супермодель не скрывала, насколько счастлива снова примерить крылья. Она посылала публике улыбки и поцелуи.

Related video

Бразильская супермодель Адриана Лима вышла на подиум на показе Victoria's Secret 2024 и поразила публику своей фигурой. Знаменитость, которая в позапрошлом году родила третьего ребенка, в свои 43 года выглядит невероятно, пишет Cosmopolitan.

Красавица продемонстрировала сразу два комплекта. Первый раз она вышла в сверкающем черном бикини, дополненном прозрачным клетчатым укороченным топом и соответствующими леггинсами в розово-черную клетку. Образ завершали черные меховые босоножки и пара ангельских крыльев.

Ее волосы были собраны в высокий хвост. Адриана буквально сияла, посылая публике улыбки и воздушные поцелуи.

Позже она вернулась на подиум в ослепительно-красном кружевном мини-платье и соответствующих красных крыльях. Ансамбль был дополнен парой кокетливых красных туфель на каблуках.

Адриана Лима Фото: Getty

"Я так рада вернуться в Нью-Йорк на показе Victoria’s Secret Fashion Show. Это так волнительно, потому что именно здесь все началось для меня в 1999 году. Я не знаю. Это безумие, это безумие", — восторженно сказала модель во время беседы с E! News.

Последний раз на шоу Лима, которая была "ангелом" бренда с 1999 года, выходила в 2018-м. Теперь она вернулась, чтобы доказать, что она все еще в форме и послать сообщение хейтерам после того, как в прошлом году она стала жертвой жестоких троллей.

Инсайдеры утверждают, что она была вынуждена вернуться на первое шоу бренда с 2019 года после того, как ее обвинили в том, что она подправила свое лицо и стала выглядеть "неузнаваемой" на премьере "Голодных игр" в прошлом году.

Пластические хирурги даже предположили, какие процедуры могла перенести супермодель. После онлайн-обсуждений Лима нанесла ответный удар, саркастически поблагодарив критиков за их "озабоченность".

"Это лицо уставшей мамы девочки-подростка, двух детей предподросткового возраста, одного активного мальчика, годовалого ребенка, который учится ходить, и трех собак… спасибо за вашу заботу", — подписала она селфи без макияжа, опубликованное в Instagram.

Фото: Instagram adrianalima

У Адрианы есть дочери Валентина (14 лет) и Сиенна (12 лет) от ее бывшего партнера Марко Ярича, а также сын Циан (2 года) от бойфренда Андре Леммерса.

Семья Лимы поддержала ее

Лима впервые подписала контракт с брендом VS в 1999 году и органично вписалась в ряды "ангелов".

Ранее Фокус писал, как Адриана объявила о своем долгожданном возвращении на шоу Victoria's Secret.