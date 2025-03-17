Самой сексуальной футболистке мира грозит блокировка в Instagram из-за откровенных фото

Девушка опубликовала снимки в рамках рекламной интеграции с брендом нижнего белья.

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26-летняя Алиша Леманн, швейцарская футболистка, нападающий клуба "Ювентус" и сборной Швейцарии, рискует получить бан в Instagram после публикации пикантного контента в прозрачном нижнем белье для своих 16,6 миллиона подписчиков, сообщает Daily Mail.

Девушка, которую называют "самой сексуальной футболисткой мира", своим постом нарушила правила соцсети. Последние гласят, что "контент, который может быть сексуально откровенным или непристойным, например, фотографии людей в прозрачной одежде, считается деликатным".

На опубликованных снимках Алиша позирует в прозрачном черном белье, надев сверху прозрачный топ. На одном из фото она приподняла топ, чтобы показать фигуру. Эти кадры появились в рамках платного партнерства с Tezenis, брендом нижнего белья.

Леманн, которая присоединилась к "Ювентусу" вместе со своим парнем Дугласом Луисом прошлым летом, в настоящее время выбыла из строя из-за травмы бедра. До этого она забила два гола и сделала одну результативную передачу в 23 матчах за "Ювентус".

Алиша не стала переживать из-за травмы и использовала эту возможность, чтобы продвинуться в карьере как в модельном бизнесе, так и в моде.

Леманн и Луис начали встречаться в 2021 году, но через год расстались. Их примирение подтвердилось в январе прошлого года, когда Дуглас загрузил серию общих фотографий и пожелал Алише счастливого дня рождения.

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