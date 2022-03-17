Сенсация в Турине: стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

"Ювентус" потерпел крупное поражение от "Вильярреала", а "Челси" дожал "Лилль".

В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи 1/8 финала. По их итогам определились все участники 1/4 Лиги чемпионов.

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"Ювентус" — "Вильярреал": неожиданный разгром в Турине

Главная неожиданность произошла в Турине, где местный "Ювентус" принимал испанский "Вильярреал". Первый матч этого противостояния состоялся в Испании и завершился со счетом 1:1. Ничейный результат превалировал и в ответном матче: счет 0:0 держался до 78-й минуты, пока гости не заработали пенальти, который реализовал Жерар Морено. Спустя 8 минут "Вильярреал" забил во второй раз: теперь уже розыгрыш углового принес "желтой субмарине" успех. Серж Орье скинул мяч на дальнюю штангу, где защитники "Ювентуса" упустили Пау Торреса — это 0:2. Шансы "Ювентуса" на выход в 1/4 существенно сократились, а в компенсированное время арбитр назначил еще один пенальти в ворота туринского клуба — его реализовал Арно Груневельд.

Таким образом, по сумме двух матчей "Вильярреал" победил "Ювентус" с общим сетом 4:1 и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов. Отметим, что испанский клуб в прошлом году выиграл другой европейский турнир — Лигу Европы УЕФА, в финале обыграв "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.

"Ювентус" — "Вильярреал" — 0:3 (общий счет — 1:4)

Голы: 0:1, с пенальти, Жерар Морено, 78; 0:2, Пау Торрес, 85; 0:3, с пенальти, Груневельд, 90+2.

"Лилль" — "Челси": четвертьфинал на тревожном фоне

Продажа лондонского "Челси" — одна из самых обсуждаемых тем в мировом спорте. На фоне тревожных слухов футболистам лондонской команды удалось решить локальную задачу и пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. На пути "Челси" стоял французский "Лилль". Первый матч завершился победой лондонского клуба со счетом 2:0, триумфовала команда Томаса Тухеля и во втором. Правда, гостям пришлось сначала отгыгрываться: Бурак Йилмаз вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. Кристиан Пулишич в конце первого тайма вернул равенство в счете. "Челси" смог склонить чашу весов в свою пользу только на 71-й минуте, когда отличился испанец Сезар Аспиликуэта.

Итоговый счет противостояния "Челси" — "Лилль" — 4:1, лондонский клуб продолжает защиту титула. Напомним, что в 2021 году "Челси" победил в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити".

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.

"Лилль" — "Челси" — 1:2 (общий счет — 1:4)

Голы: 1:0, с пенальти, Б.Йилмаз, 38; 1:1, Пулишич, 45; 1:2, Аспиликуэта, 71.

1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА: все участники

Таким образом, определились все участники 1/4 Лиги чемпионов УЕФА.

"Бавария" (Мюнхен, Германия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Реал" (Мадрид, Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия)

"Вильярреал" (Испания)

"Челси" (Лондон, Англия)

Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов состоится 18 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 5-6 апреля, а ответные — 12-13 апреля.

Ранее Фокус сообщал, что УЕФА принял решение о проведении матча Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" — "Спортинг" на нейтральном поле.