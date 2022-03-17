Сенсація в Турині: стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Ювентус" зазнав великої поразки від "Вільярреала", а "Челсі" дотиснув "Лілль".

У Лізі чемпіонів УЄФА завершилися матчі 1/8 фіналу. За їхніми підсумками визначилися всі учасники 1/4 Ліги чемпіонів.

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"Ювентус" — "Вільярреал": несподіваний розгром у Турині

Головна несподіванка сталася в Турині, де місцевий "Ювентус" приймав іспанський "Вільярреал". Перший матч цього протистояння відбувся в Іспанії та завершився з рахунком 1:1. Нічия переважала й у матчі-відповіді: рахунок 0:0 тримався до 78-ї хвилини, поки гості не заробили пенальті, який реалізував Жерар Морено. Через 8 хвилин "Вільярреал" забив удруге: тепер уже розіграш кутового приніс "жовтій субмарині" успіх. Серж Ор'є скинув м'яч на дальню штангу, де захисники "Ювентуса" впустили Пау Торреса — це 0:2. Шанси "Ювентуса" на вихід у 1/4 суттєво скоротилися, а в компенсований час арбітр призначив ще одне пенальті у ворота туринського клубу – його реалізував Арно Груневельд.

Так за сумою двох матчів "Вільярреал" переміг "Ювентус" із спільним сетом 4:1 та пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зазначимо, що іспанський клуб минулого року виграв інший європейський турнір — Лігу Європи УЄФА, у фіналі обігравши "Манчестер Юнайтед" у серії пенальті.

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 фіналу.

"Ювентус" — "Вільярреал" — 0:3 (загальний рахунок — 1:4)

Голи : 0:1, з пенальті, Жерар Морено, 78; 0:2, Пау Торрес, 85; 0:3, з пенальті, Груневельд, 90+2.

"Лілль" — "Челсі": чвертьфінал на тривожному тлі

Продаж лондонського "Челсі" — одна з найобговорюваніших тем у світовому спорті. На тлі тривожних чуток футболістам лондонської команди вдалося вирішити локальне завдання та пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. На шляху "Челсі" стояв французький "Лілль". Перший матч завершився перемогою лондонського клубу з рахунком 2:0, тріумфувала команда Томаса Тухеля й у другому. Щоправда, гостям довелося спочатку відігруватись: Бурак Їлмаз вивів свою команду вперед, реалізувавши пенальті. Крістіан Пулішич наприкінці першого тайму повернув рівність у рахунку. "Челсі" зміг схилити шальки терезів на свою користь лише на 71-й хвилині, коли відзначився іспанець Сезар Аспілікета.

Підсумковий рахунок протистояння "Челсі" — "Лілль" — 4:1, лондонський клуб продовжує захист титулу. Нагадаємо, що у 2021 році "Челсі" переміг у фіналі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті".

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 фіналу.

"Лілль" — "Челсі" — 1:2 (загальний рахунок — 1:4)

Голи : 1:0, з пенальті, Б.Їлмаз, 38; 1:1, Пулишич, 45; 1:2, Аспілікета, 71.

1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА: усі учасники

Так визначились усі учасники 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА.

"Баварія" (Мюнхен, Німеччина)

"Ліверпуль" (Англія)

"Реал" (Мадрид, Іспанія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Атлетіко" (Мадрид, Іспанія)

"Бенфіка" (Лісабон, Португалія)

"Вільярреал" (Іспанія)

"Челсі" (Лондон, Англія)

Жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів відбудеться 18 березня в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 5-6 квітня, а у відповідь — 12-13 квітня.

Раніше Фокус повідомляв, що УЄФА ухвалив рішення про проведення матчу Юнацької Ліги УЄФА "Динамо" — "Спортінг" на нейтральному полі.