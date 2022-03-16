"Динамо" Київ проведе матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА на нейтральному полі

Матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА між киянами та лісабонським "Спортінгом" пройде у квітні.

У середу, 16 березня, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс отримав офіційне повідомлення від УЄФА, у якому заступник генерального секретаря асоціації Джорджіо Маркетті запевнив у своїй солідарності та підтримці українського народу у війні проти РФ. Про це повідомляє пресслужба ФК.

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Було запропоновано провести матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА між "Динамо" та Лісабонським "Спортінгом" у квітні на нейтральному полі.

Приймався до уваги календар змагання, фінальна стадія якого пройде 22-25 квітня. Тому було вирішено провести матч зі "Спортінгом" на стадіоні Спортивного Центру Коловрей у Ніоні, де розташована штаб-квартира УЄФА. На цьому ж стадіоні має відбутися наступний чвертьфінал, у якому переможець пари "Динамо" — "Спортінг" зіграє з іншим Лісабонським клубом, "Бенфікою". Дати матчів визначено 16 та 19 квітня.

На груповому етапі турніру динамівці посіли друге місце, упустивши лідерство лише в останньому турі. Кияни впевнено обіграли юнаків "Бенфіки", "Барселони" та "Баварії". Потім уже в 1/16 фіналу динамівці обіграли чемпіона Іспанії "Депортіво" — у серії пенальті.

Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" U-19 переграло "Депортіво" і вийшло в 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. Основний час завершився нічиєю, але в серії пенальті кияни виявилися сильнішими.