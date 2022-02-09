"Динамо" U-19 обіграло "Депортиво" і вийшло до 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

В основний час суперники не виявили найсильнішого. Кияни вирвали перемогу у серії пенальті.

В іспанському місті Ла-Корунья завершився стиковий матч плей-оф Юнацької Ліги УЄФА "Депортіво" — "Динамо" Київ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Команда Ігоря Костюка опинилася в ролі того, хто відіграється вже на 4-й хвилині, коли Маріо Наджера вивів господарів уперед. Але гості програвали недовго: через три хвилини Антон Царенко зрівняв рахунок.

У середині першого тайму футболістам "Депортіво" вдалося знову вийти вперед завдяки влучному удару Рубена Лопеса. Гравець "Депортиво" скористався помилкою воротаря "Динамо" Ігнатенко. Цей результат залишався незмінним до 75-ї хвилини, коли Олександр Яцик зрівняв рахунок.

У серії післяматчевих пенальті київські футболісти реалізували три удари, а суперники лише два.

Варто зазначити, що з 36-ї хвилини іспанці грали в меншості після того, як другу жовту картку отримав Рубен Лопес.

Жеребкування 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА відбудеться у швейцарському Ньоні 14 лютого.

Нагадаємо, що у груповому етапі "Динамо" U-19 протистояло командам "Баварії", "Бенфіки" та "Барселони". За підсумками шести матчів київський клуб набрав 13 очок, який одержав чотири перемоги. Цього було достатньо, щоб посісти друге місце та вийти у плей-офф Юнацької Ліги УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА. Стиковий матч

"Депортіво" (Ла-Корунья, Іспанія) – "Динамо" (Київ, Україна) – 2:2 (2:1) (пенальті – 2:3)

Голи: 0:1, Наджера (4); 1:1, Царенко (6); 2:1, Рубен Лопес (26); 2:2, Яцик (75).

Раніше Фокус розповідав, що, за словами президента клубу Ігоря Суркіса, призових, які "Динамо" отримує від участі в Лізі чемпіонів, недостатньо, щоб підтримувати життя клубу.