"Динамо" U-19 обыграло "Депортиво" и вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

В основное время соперники не выявили сильнейшего. Киевляне вырвали победу в серии пенальти.

В испанском городе Ла-Корунья завершился стыковой матч плей-офф Юношеской Лиги УЕФА "Депортиво" — "Динамо" Киев.

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Команда Игоря Костюка оказалась в роли отыгрывающегося уже на 4-й минуте, когда Марио Наджера вывел хозяев вперед. Но гости проигрывали недолго: три минуты спустя Антон Царенко сравнял счет.

В середине первого тайма футболистам «Депортиво» удалось снова выйти вперед благодаря точному удару Рубена Лопеса. Игрок «Депортиво» воспользовался ошибкой вратаря «Динамо» Игнатенко. Этот результат оставался неизменным до 75-й минуты, когда Александр Яцык сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти киевские футболисты реализовали три удара, а соперники — только два.

Стоит отметить, что с 36-й минуты испанцы играли в меньшинстве, после того как вторую желтую карточку получил Рубен Лопес.

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА состоится в швейцарском Ньоне 14 февраля.

Напомним, что в групповом этапе «Динамо» U-19 противостояло командам «Баварии», «Бенфики» и «Барселоны». По итогам шести матчей киевский клуб набрал 13 очков, одержав четыре победы. Этого было достаточно, чтобы занять второе место и выйти в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. Стыковой матч

"Депортиво" (Ла-Корунья, Испания) – "Динамо" (Киев, Украина) – 2:2 (2:1) (пенальти — 2:3)

Голы: 0:1, Наджера (4); 1:1, Царенко (6); 2:1, Рубен Лопес (26); 2:2, Яцик (75).

Ранее Фокус рассказывал, что по словам президента клуба Игоря Суркиса, призовых, которые «Динамо» получает от участия в Лиге чемпионов, недостаточно, чтобы поддерживать жизнь клуба.