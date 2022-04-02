Солистка группы Go_A выступит перед матчем "Интер – Ювентус"

Песню Джона Леннона Imagine Катерина Павленко исполнит вместе и итальянской певицей Гайей

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Украинскую певицу Катерину Павленко, солистку группы Go_A, которая принимала участие в конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пригласили выступить перед футбольным матчем "Ювентус" – "Интер" в Турине, Италия. Об этом сообщил президент итальянской Лиги Лоренцо Казини, пишет Lega Seriea.

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Катерина выступит вместе с итальянской певицей Гайей. Они исполнят песню Джона Леннона Imagine перед игрой 31 тура Серии A между "Ювентусом" и "Интером".

"Я выбрал песню Imagine за универсальный текст. Это гимн надежды. Мы надеемся, этот призыв к миру дойдет до каждого в мире и напомнит о фундаментальных принципах спорта. Хочу поблагодарить Гайю и Катерину за принятое приглашение и энтузиазм. Катерина прибудет прямо из Украины, и надеюсь, что она сможет остаться в Италии на какое-то время", — сообщил Казини.

Матч "Ювентус" – "Интер" состоится уже завтра, 3 апреля, и начнется в 21.45 по киевскому времени.

Сейчас певица находится в Черкасской области. Ранее Катерина сообщала, что выезжала из Киева, захватив только рюкзак с вещами, кота и корм для него. Сейчас она занимается волонтерской деятельностью, принимала участие в Благотворительном марафоне. Ей предлагали выехать в Исландию и Польшу, но Катерина отказывалась. Но для Италии, судя по всему, она сделает исключение. Впрочем, она сообщала о том, что собирается вернуться в Киев. Ее мать сейчас живет в Нежине, в Черниговской области.