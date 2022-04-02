Солістка групи Go_A виступить перед матчем "Інтер – Ювентус"

Пісню Джона Леннона Imagine Катерина Павленко виконає разом з італійською співачкою Гаєю.

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Українську співачку Катерину Павленко, солістку гурту Go_A, яка брала участь у конкурсі "Євробачення" у 2020 році, запросили виступити перед футбольним матчем "Ювентус" – "Інтер" у Турині, Італія. Про це повідомив президент італійської Ліги Лоренцо Казіні, пише "Lega Seriea".

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Катерина виступить разом з італійською співачкою Гаєю. Вони виконають пісню Джона Леннона Imagine перед грою 31 туру Серії A між "Ювентусом" та "Інтером".

"Я обрав пісню Imagine за універсальний текст. Це гімн надії. Ми сподіваємося, цей заклик до миру дійде до кожного у світі та нагадає про фундаментальні принципи спорту. Хочу подякувати Гайї та Катерині за прийняте запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде прямо з України, і сподіваюся, що вона зможе залишитися в Італії на якийсь час", — повідомив Казіні.

Матч "Ювентус" – "Інтер" відбудеться вже завтра, 3 квітня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі співачка знаходиться у Черкаській області. Раніше Катерина повідомляла, що виїжджала з Києва, захопивши лише рюкзак із речами, кота та корм для нього. Нині вона займається волонтерською діяльністю, брала участь у Благодійному марафоні. Їй пропонували виїхати до Ісландії та Польщі, але Катерина відмовлялася. Але для Італії, зважаючи на все, вона зробить виняток. Утім, вона повідомляла про те, що має намір повернутися у Київ. Її мати зараз живе у Ніжині, на Чернігівщині.