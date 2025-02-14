Женщину посадили из-за того, на кого был подписан ее муж в Instagram: что произошло

Полицейские так и не смогли получить четкой истории от обидчицы, однако ее муж рассказал детали инцидента.

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Полиция Флориды арестовала 50-летнюю Джулиссу Негрон из-за домашнего насилия над своим мужем, которое она совершала с помощью секс-игрушки из-за того, за кем он следил в Instagram. Об этом пишет Daily Star.

52-летний муж Негрон рассказал полиции, что он остался с ней, пока она собирала вещи перед переездом из Пуэрто-Рико в Коннектикут, чтобы "начать жизнь заново" после 22 лет пребывания в браке.

Джулисса Негрон Фото: CBS

По словам мужчины, Негрон "употребляла алкогольные напитки, вследствие чего вела себя неадекватно" и "начала спорить о том, за кем он следит в Instagram".

В какой-то момент Негрон якобы начала бить жертву по лицу, а когда мужчина предупредил, что наберет 911, женщина вытащила игрушку для взрослых и начала бить ею мужчину.

Когда полицейские прибыли к дому, мужчина предупредил, что Негрон находится в доме обнаженной.

Когда полиция пыталась допросить Негрон, она якобы была "взволнована", "нарушала общественный порядок" и от нее пахло алкоголем.

"Я не смог получить от Негрон четкой истории", — заявил полицейский.

Негрон была арестована на месте происшествия и впоследствии помещена в окружную тюрьму по обвинению в нанесении побоев.

Впоследствии ее освободили под залог в 1000 долларов, а суд должен состояться 24 марта.

Сейчас судья запретил ей контактировать с жертвой.

Напомним, "ленивая невеста" вышла замуж и поразила гостей своим свадебным нарядом.

Фокус также писал о том, как отец невесты остановил свадьбу, когда увидел, как поет и танцует его зять.