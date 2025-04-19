Избиение военного в киевском Гидропарке: полиция задержала еще двух подозреваемых (фото)

Полиция города Киева сообщила, что задержала еще двух несовершеннолетних подозреваемых в возрасте 15 и 17 лет по факту причастности к избиению военного в столичном Гидропарке. Сейчас все подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных правоохранителей.

В полиции напомнили, что в пятницу вечером, 18 апреля, четверо несовершеннолетних спровоцировали конфликт с военным, после чего "повалив его на землю, избили руками и ногами". Сразу на месте происшествия правоохранители задержали двух 17-летних подозреваемых.

"Сегодня, в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападавших — это киевляне в возрасте 15 и 17 лет", — указано в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Сейчас по факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть хулиганство совершенное группой лиц. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде ограничения до пяти лет или лишения свободы на четыре года.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина сбежал после драки с ТЦК и полицией. Впоследствии в ТЦК сообщили, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего и группы оповещения.

Впоследствии стало известно, что столичная полиция задержала студентов "Могилянки". Студент Святослав Сиротюк сообщил, что его и друзей задержали возле кинотеатра "Жовтень", доставили в участок, обругали, сняли биометрические данные и отпустили.