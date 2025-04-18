Конфликт в киевском Гидропарке: подростки сильно избили военного (видео)

В Киеве в районе Гидропарка избили военного. Подростки сначала повалили его на землю, далее мужчина получил удары ногами и руками.

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Полицейские сообщают, что группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт.

На видеокадрах можно увидеть, как военный оказался на земле и получает удары. Мужчина в черном спортивном костюме пытается отогнать подростков. Причина конфликта остается неизвестной.

Врачи оказали пострадавшему военному медицинскую помощь.

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Напомним, во Львовской области 14-летняя школьница с тремя малолетними детьми напала на 18-летнего юношу с инвалидностью. Пострадавшего пытались раздеть и избить, видео издевательств школьники выложили в соцсетях.

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