Побиття військового у київському Гідропарку: поліція затримала ще двох підозрюваних (фото)

Поліція міста Києва повідомила, що затримала ще двох неповнолітніх підозрюваних віком 15 та 17 років за фактом причетності до побиття військового в столичному Гідропарку. Наразі всі підозрювані затримані, відкрито кримінальне провадження.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби столичних правоохоронців.

В поліції нагадали, що в п'ятницю ввечері, 18 квітня, четверо неповнолітніх спровокували конфлікт з військовим, після чого "поваливши його на землю, побили руками і ногами". Відразу на місці події правоохоронці затримали двох 17-річних підозрюваних.

"Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років", — вказано у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Наразі за фактом інциденту розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України, тобто хуліганство вчинене групою осіб. Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм загрожує покарання у вигляді обмеження до п'яти років або позбавлення волі на чотири роки.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік втік після бійки з ТЦК і поліцією. Згодом у ТЦК повідомили, що час перевірки документів громадянин поводився агресивно, відмовився показати військово-облікові документи, дістав газовий балончик та використав його проти військовослужбовця й групи оповіщення.

Згодом стало відомо, що столична поліція затримала студентів "Могилянки". Студент Святослав Сиротюк повідомив, що його та друзів затримали поблизу кінотеатру "Жовтень", доправили до відділку, облаяли, зняли біометричні дані та відпустили.