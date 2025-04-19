"За козацький чуб і українську мову": поліція Києва затримала студентів "Могилянки" (фото, відео)

У п'ятницю, 18 квітня, у Подольському районі столиці представники поліції Києва задля "встановлення осіб" зупинили чотирьох студентів, силоміць доправили їх до відділку, де протримали кілька годин.

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Про це розповів студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Святослав Сиротюк.

За його словами, він прогулювався Подолом разом із трьома друзями Богданом, Остапом та Арсенієм біля кінотеатру "Жовтень", коли їх зупинили представники правоохоронних органів, "ввічливо" запропонували надати особисті дані та доправили у районний відділ.

"Превентивні заходи", — відповіли поліцейські на запитання про причину затримки.

У відділку поліції правоохоронці спілкувалися російською мовою, вживаючи нецензурну лексику, розповів Святослав Сиротюк. Вони провели детальний огляд речей, допитали про причини перебування у сквері поблизу "Жовтня", узяли номер телефону, оновили біометричні дані, ще годинку потримали в коридорі й лиш на згодом відпустили.

Під час очікування студент вирішив скористатися вільним часом та намагався продовжити писати дипломну роботу на ноутбуці, який брав із собою, але в процесі "лагідного" заштовхування в бус був пошкоджений дисплей персонального комп'ютера, — наголосив Святослав Сиротюк.

Також він зазначив, що його друга Богдана з іншої машини витягли в кайданках, а неповнолітнього першокурсника Остапа тримали, поки не приїхали його батьки з Уманщини.

"Найбільших терористів нашого світу витворюють з простих хлопців істориків. А найгірше в цьому всьому — свавілля російської мови, яка вводить тебе в стан ступору, а уява каже, що ти не десь в Київському райвідділку, а в московскому сізо", — зазначив студент-історик.

Допис Ярослава Сиротюка

Як відреагував на затримання хлопця його батько

Батько Святослава, народний депутат 7 скликання, депутат Київської міської ради 8 скликання від партії ВО "Свобода" Юрій Сирютюк зазначив, що студента з ноутбуком затримали за козацький чуб і українську мову.

Допис Юрія Сиротюка

Поліцейські, підкреслив він, говорили мовою окупантів. Окрім того, за його словами, представники правоохоронних органів не представилися, та не показали жетон на вимогу.

Юрій та Святослав Сиротюки Фото: facebook.com/yuriy.syrotyuk

У відділку з хлопця, який у 17 років взяв зброю і добровольцем захищав Київ і Київщину, незаконно зняли біометрію.

Також Юрій Сиротюк дивується відсутності реакції на випадок від міністра МВС Ігоря Клименка та глави Національної поліції Івана Виговського.

Зазначимо, що на момент виходу матеріалу коментарів від представників НПУ не було.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №13107-д, який передбачає можливість організації навчального процесу мовами національних меншин у закладах професійної освіти. Тобто В профтехучилищах може поменшати уроків української мови.

Також Фокус писав, що з-за кордону не вертаються 15-17% українських студентів віком від 18 до 22 років.