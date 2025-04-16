В профтехучилищах може поменшати уроків української мови: парламент прийняв законопроєкт

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №13107-д, який передбачає можливість організації навчального процесу мовами національних меншин у закладах професійної освіти.

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Про це повідомила народна депутатка України від політичної партії "Європейська солідарність", член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко. "За" проголосувало 264 нардепи.

Законопроєктом пропонується запровадити навчання мовами національних меншин на рівні професійної освіти. За бажанням 8 студентів можуть створювати окремі групи з навчанням мовами меншин.

"Це суперечить меті профосвіти – готувати фахівців роботи в Україні, де мовою роботи, документації, надання послуг є українська", — додала Ірина Геращенко.

Нардепка додала, що законопроєкт передбачає можливість повноцінного навчання виключно мовою національної меншини, при цьому українська мова викладатиметься лише як окремий навчальний предмет. Крім того, норма поширюється не лише на представників національних меншин, а й на всіх охочих студентів, незалежно від їхнього етнічного походження.

Ірина Геращенко додала, що законопроєктом також передбачається:

встановити нові принципи розвитку професійної освіти і її фінансування.

популяризація профтехосвіти серед молоді.

перекваліфікація профосвіти й перенавчання має бути доступним в будь-якому віці та впродовж життя.

За її словами, з 2027 року професійно-технічна освіта триватиме 3 роки та матиме академічний або професійний напрямок. Також документом, спрощується передача навчальних закладів від держави до громад, а заклади професійної освіти отримають більше незалежності у прийнятті рішень. Також проєктом передбачена більш тісна співпраця бізнесу та навчальних закладів.

Додамо, що законопроєкт №13107-д "Про професійну освіту" був зареєстрований у Верховній Раді 14 березня 2025 року. Його ініціаторами виступили народні депутати України.

Нагадаємо, 15 квітня Кабмін ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям право самостійно визначати особу, якій нараховуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння в полон, зникнення безвісти або інтернування. Кожен військовий тепер може скласти особисте розпорядження, в якому вкаже людину, що отримуватиме виплати у випадку надзвичайної ситуації.

Додамо, що 16 квітня Верховна Рада розглянула законопроєкти №13172 про продовження воєнного стану і №13173 — про продовження загальної мобілізації. Проти проголосував лише один нардеп.