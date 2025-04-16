В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: не обійшлося без скандалу (фото)

16 квітня Верховна Рада розглянула законопроєкти №13172 про продовження воєнного стану і №13173 — про продовження загальної мобілізації. Проти проголосував лише один нардеп, який звинуватив колег у байдужості до воїнів.

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Про це з парламенту повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Перед голосування доповідав секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Фото з місця подій Фото: Telegram/Залізний нардеп

Рада в 15 раз погодила продовження воєнного стану. Термін традиційно подовжили на 90 днів — до 6 серпня. "За" проголосували 357 нардепів, проти виступив лише член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Фото з місця подій Фото: Telegram/Залізний нардеп

Сам Гончаренко у соцмережах підтвердив, що він проти продовження мобілізації та воєнного стану й був єдиним, хто мав таку позицію.

"Натомість 357 депутатів продовжують підтримувати це, абсолютно начхавши на захисників. Їм все одно на терміни служби. Вони зараз сюди прийшли, посміялись і пішли додому. А військовий в окопі вже 4-й рік. Де ви всі, коли треба діяти для військових? І ось це вам ганьба", — заявив парламентар.

Рада підтримала і продовження мобілізації, також до 6 серпня. "За" проголосували 346 нардепів. Гончаренко виступив проти, а Георгій Мазурашу (партія "Слуга народу") утримався.

Фото з місця подій Фото: Telegram/Залізний нардеп

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ще зранку відреагував на протест народного депутата Олексія Гончаренка. Він назвав політика "космонавтом", нагадав про удари по Сумах і Кривому Рогу і припустив, що "втома від війни" парламентаря пов’язана з його закордонним відрядженням.

Сам Гончаренко заявляв, що українські військовослужбовці "фактично знаходяться в рабстві", а також звинувачував працівників ТЦК у ставленні до людей "як до тварин".