В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: не обійшлося без скандалу (фото)
16 квітня Верховна Рада розглянула законопроєкти №13172 про продовження воєнного стану і №13173 — про продовження загальної мобілізації. Проти проголосував лише один нардеп, який звинуватив колег у байдужості до воїнів.
Про це з парламенту повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Перед голосування доповідав секретар РНБО Олександр Литвиненко.
Рада в 15 раз погодила продовження воєнного стану. Термін традиційно подовжили на 90 днів — до 6 серпня. "За" проголосували 357 нардепів, проти виступив лише член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
Сам Гончаренко у соцмережах підтвердив, що він проти продовження мобілізації та воєнного стану й був єдиним, хто мав таку позицію.
"Натомість 357 депутатів продовжують підтримувати це, абсолютно начхавши на захисників. Їм все одно на терміни служби. Вони зараз сюди прийшли, посміялись і пішли додому. А військовий в окопі вже 4-й рік. Де ви всі, коли треба діяти для військових? І ось це вам ганьба", — заявив парламентар.
Рада підтримала і продовження мобілізації, також до 6 серпня. "За" проголосували 346 нардепів. Гончаренко виступив проти, а Георгій Мазурашу (партія "Слуга народу") утримався.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ще зранку відреагував на протест народного депутата Олексія Гончаренка. Він назвав політика "космонавтом", нагадав про удари по Сумах і Кривому Рогу і припустив, що "втома від війни" парламентаря пов’язана з його закордонним відрядженням.
Сам Гончаренко заявляв, що українські військовослужбовці "фактично знаходяться в рабстві", а також звинувачував працівників ТЦК у ставленні до людей "як до тварин".