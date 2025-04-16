"Космонавт": Арахамія дорікнув Гончаренку за відмову голосувати за воєнний стан

Глава фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія оцінив заяву народного депутата Олексія Гончаренка, який планує голосувати "проти" продовження воєнного стану. Арахамія назвав колегу "космонавтом" та припустив, що на нього могли вплинути закордонні відрядження. Гончаренко у відповідь написав, що він думає з цього приводу.

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Позиція Арахамії щодо Гончаренка з'явилась зранку 16 квітня в Telegram-каналі.

Глава фракції "Слуг народу" написав свій коментар о 9:36, за 20 хвилин до початку засідання Верховної Ради. Політик дорікнув нардепу, що той протестує проти воєнного стану після ударів РФ по Сумах та Кривому Рогу. Крім того, триває наступ ЗС РФ, нагадав Арахамія.

"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян", — написав він.

Політик заявив, що для оцінки позиції Гончаренка у нього є лише ті слова, які складаються з літер в кінці алфавіту. Також Арахамія припустив, що у колеги, ймовірно, є "втома від війни", пов'язана з виїздами за кордон.

"Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", — підсумував Арахамія.

Заява Гончаренка - заява Давида Арахамії Фото: скриншот

Заява Гончаренка — деталі

За кілька хвилин Гончаренко відповів Арахамії. Нардеп пояснив, що його позиція пов'язана з відсутністю чітких термінів служби та "адекватної мобілізації". Політик припустив, що представники "Слуг народу" розглядають державу як засіб для "безпеки та хорошого життя".

Заява Гончаренка - відповідь нардепу Давиду Арахамії Фото: скриншот

Зазначимо, обмін думками між нардепом "Європейської солідарності" та "Слуг народу" почався після заяви Гончаренка, озвученої увечері 15 квітня. Політик повідомив, що 16 квітня не підтримає закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Для такого рішення є дві причини, написав він у соцмережах. Перша причина — немає закону про демобілізацію та терміни служби. Друга — продовження "бусифікації" та незаконних дій терцентрів комплектування під час мобілізації. З цих міркувань Гончаренко голосуватиме "проти" законопроєкту №13172 (про воєнний стан) та №13173 (про мобілізацію).

Нагадуємо, 15 квітня соціолог розповів про політичні перспективи президента України Володимира Зеленського у випадку скасування воєнного стану та виборів. Тим часом ще у січні народний депутат України від політичної партії "Голос" Ярослав Юрчишин пояснив, що скасування не можливе навіть у випадку, якщо почнеться припинення вогню або перемир'я. У квітні Центральна виборча комісія повідомила, які умови потрібні для проведення виборів після зупинки війни.