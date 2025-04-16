"Космонавт": Арахамия упрекнул Гончаренко за отказ голосовать за военное положение

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия оценил заявление народного депутата Алексея Гончаренко, который планирует голосовать "против" продления военного положения. Арахамия назвал коллегу "космонавтом" и предположил, что на него могли повлиять зарубежные командировки. Гончаренко в ответ написал, что он думает по этому поводу.

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Позиция Арахамии по Гончаренко появилась утром 16 апреля в Telegram-канале.

Глава фракции "Слуг народа" написал свой комментарий в 9:36, за 20 минут до начала заседания Верховной Рады. Политик упрекнул нардепа, что тот протестует против военного положения после ударов РФ по Сумах и Кривому Рогу. Кроме того, продолжается наступление ВС РФ, напомнил Арахамия.

"Некоторые космонавты из Верховной Рады выступают против продления военного положения. После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян", — написал он.

Политик заявил, что для оценки позиции Гончаренко у него есть лишь те слова, которые состоят из букв в конце алфавита. Также Арахамия предположил, что у коллеги, вероятно, есть "усталость от войны", связанная с выездами за границу.

"Усталость от войны" сказывается после изнурительной заграничной командировки", — подытожил Арахамия.

Заявление Гончаренко — заявление Давида Арахамии Фото: скриншот

Заявление Гончаренко — детали

Через несколько минут Гончаренко ответил Арахамии. Нардеп объяснил, что его позиция связана с отсутствием четких сроков службы и "адекватной мобилизации". Политик предположил, что представители "Слуг народа" рассматривают государство как средство для "безопасности и хорошей жизни".

Заявление Гончаренко — ответ нардепу Давиду Арахамии Фото: скриншот

Отметим, обмен мнениями между нардепом "Европейской солидарности" и "Слуг народа" начался после заявления Гончаренко, озвученного вечером 15 апреля. Политик сообщил, что 16 апреля не поддержит закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Для такого решения есть две причины, написал он в соцсетях. Первая причина — нет закона о демобилизации и сроках службы. Вторая — продолжение "бусификации" и незаконных действий терцентров комплектования во время мобилизации. Из этих соображений Гончаренко будет голосовать "против" законопроекта №13172 (о военном положении) и №13173 (о мобилизации).

Напоминаем, 15 апреля социолог рассказал о политических перспективах президента Украины Владимира Зеленского в случае отмены военного положения и выборов. Между тем еще в январе народный депутат Украины от политической партии "Голос" Ярослав Юрчишин объяснил, что отмена не возможна даже в случае, если начнется прекращение огня или перемирие. В апреле Центральная избирательная комиссия сообщила, какие условия нужны для проведения выборов после остановки войны.