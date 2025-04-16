В Украине продлили военное положение и мобилизацию: не обошлось без скандала (фото)

16 апреля Верховная Рада рассмотрела законопроекты №13172 о продлении военного положения и №13173 — о продлении всеобщей мобилизации. Против проголосовал лишь один нардеп, который обвинил коллег в равнодушии к воинам.

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Об этом из парламента сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Перед голосованием докладывал секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Фото с места событий Фото: Telegram/Залізний нардеп

Рада в 15 раз согласовала продление военного положения. Срок традиционно продлили на 90 дней — до 6 августа. "За" проголосовали 357 нардепов, против выступил только член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Фото с места событий Фото: Telegram/Залізний нардеп

Сам Гончаренко в соцсетях подтвердил, что он против продолжения мобилизации и военного положения и был единственным, кто имел такую позицию.

"Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на защитников. Им все равно на сроки службы. Они сейчас сюда пришли, посмеялись и пошли домой. А военный в окопе уже 4-й год. Где вы все, когда надо действовать для военных? И вот это вам позор", — заявил парламентарий.

Рада поддержала и продление мобилизации, также до 6 августа. "За" проголосовали 346 нардепов. Гончаренко выступил против, а Георгий Мазурашу (партия "Слуга народа") воздержался.

Фото с места событий Фото: Telegram/Залізний нардеп

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще утром отреагировал на протест народного депутата Алексея Гончаренко. Он назвал политика "космонавтом", напомнил об ударах по Сумах и Кривому Рогу и предположил, что "усталость от войны" парламентария связана с его заграничной командировкой.

Сам Гончаренко заявлял, что украинские военнослужащие "фактически находятся в рабстве", а также обвинял работников ТЦК в отношении к людям "как к животным".