В Украине продлили военное положение и мобилизацию: не обошлось без скандала (фото)
16 апреля Верховная Рада рассмотрела законопроекты №13172 о продлении военного положения и №13173 — о продлении всеобщей мобилизации. Против проголосовал лишь один нардеп, который обвинил коллег в равнодушии к воинам.
Об этом из парламента сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Перед голосованием докладывал секретарь СНБО Александр Литвиненко.
Рада в 15 раз согласовала продление военного положения. Срок традиционно продлили на 90 дней — до 6 августа. "За" проголосовали 357 нардепов, против выступил только член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Сам Гончаренко в соцсетях подтвердил, что он против продолжения мобилизации и военного положения и был единственным, кто имел такую позицию.
"Зато 357 депутатов продолжают поддерживать это, абсолютно наплевав на защитников. Им все равно на сроки службы. Они сейчас сюда пришли, посмеялись и пошли домой. А военный в окопе уже 4-й год. Где вы все, когда надо действовать для военных? И вот это вам позор", — заявил парламентарий.
Рада поддержала и продление мобилизации, также до 6 августа. "За" проголосовали 346 нардепов. Гончаренко выступил против, а Георгий Мазурашу (партия "Слуга народа") воздержался.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще утром отреагировал на протест народного депутата Алексея Гончаренко. Он назвал политика "космонавтом", напомнил об ударах по Сумах и Кривому Рогу и предположил, что "усталость от войны" парламентария связана с его заграничной командировкой.
Сам Гончаренко заявлял, что украинские военнослужащие "фактически находятся в рабстве", а также обвинял работников ТЦК в отношении к людям "как к животным".