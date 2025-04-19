"За казацкий чуб и украинский язык": полиция Киева задержала студентов "Могилянки" (фото, видео)

В пятницу, 18 апреля, в Подольском районе столицы представители полиции Киева для "установления лиц" остановили четырех студентов, силой доставили их в участок, где продержали несколько часов.

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Об этом рассказал студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Святослав Сиротюк.

По его словам, он прогуливался по Подолу вместе с тремя друзьями Богданом, Остапом и Арсением возле кинотеатра "Жовтень", когда их остановили представители правоохранительных органов, "вежливо" предложили предоставить личные данные и доставили в районный отдел.

"Превентивные меры", — ответили полицейские на вопрос о причине задержки.

В отделении полиции правоохранители общались на русском языке, употребляя нецензурную лексику, рассказал Святослав Сиротюк. Они провели детальный осмотр вещей, допросили о причинах пребывания в сквере возле "Жовтня", взяли номер телефона, обновили биометрические данные, еще часок подержали в коридоре и лишь на потом отпустили.

Во время ожидания студент решил воспользоваться свободным временем и пытался продолжить писать дипломную работу на ноутбуке, который брал с собой, но в процессе "мягкого" заталкивания в бус был поврежден дисплей персонального компьютера, — отметил Святослав Сиротюк.

Также он отметил, что его друга Богдана из другой машины вытащили в наручниках, а несовершеннолетнего первокурсника Остапа держали, пока не приехали его родители из Уманщины.

"Крупнейших террористов нашего мира создают из простых ребят-историков. А хуже всего в этом всем — произвол русского языка, который вводит тебя в состояние ступора, а воображение говорит, что ты не где-то в Киевском райотделе, а в московском СИЗО", — отметил студент-историк.

Сообщение Ярослава Сиротюка

Как отреагировал на задержание парня его отец

Отец Святослава, народный депутат 7 созыва, депутат Киевского городского совета 8 созыва от партии ВО "Свобода" Юрий Сирютюк отметил, что студента с ноутбуком задержали за казацкий чуб и украинский язык.

Сообщение Юрия Сиротюка

Полицейские, подчеркнул он, говорили на языке оккупантов. Кроме того, по его словам, представители правоохранительных органов не представились, и не показали жетон по требованию.

Юрий и Святослав Сиротюки Фото: facebook.com/yuriy.syrotyuk

В участке с парня, который в 17 лет взял оружие и добровольцем защищал Киев и Киевскую область, незаконно сняли биометрию.

Также Юрий Сиротюк удивляется отсутствию реакции на случай от министра МВД Игоря Клименко и главы Национальной полиции Ивана Выговского.

Отметим, что на момент выхода материала комментариев от представителей НПУ не было.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №13107-д, который предусматривает возможность организации учебного процесса на языках национальных меньшинств в учреждениях профессионального образования. То есть в профтехучилищах может уменьшиться уроков украинского языка.

Также Фокус писал, что из-за границы не возвращаются 15-17% украинских студентов в возрасте от 18 до 22 лет.