Гвинет Пэлтроу похвасталась сгоревшей курицей, которую сама приготовила (фото)

52-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась результатами своего пребывания на кухне.

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Знаменитость показала в Instagram фото курицы, приготовленной по новому рецепту, и вызвала целый шквал обсуждений в комментариях.

На снимке она позирует с противнем, на котором лежат две заметно подгоревшие курицы на подушке из овощей. Это совершенно не смущает хозяйку, которая демонстрирует свой кулинарный шедевр.

На других кадрах в карусели актриса показывает более удавшиеся блюда, время, проведенное за приготовлением, а также своих друзей и родных, с которыми встречается, чтобы вместе попробовать что-нибудь вкусное.

"Так много моментов, которые я ценю больше всего, произошли на кухне или за столом. В этом выпуске подкаста @goop я размышляю о роли еды в моей жизни — о том, как она повлияла на мое самочувствие, мое творчество и мои отношения. Если вы любите готовить или просто любите есть — этот выпуск для вас", – говорится в подписи к фото.

Больше всего внимание фанатов привлек первый кадр в публикации.

"Это какая-то подгорелая курица, такое случается с лучшими из нас", "Цыпленок на углях? Обожаю его", "Я бы отправил курицу обратно, шеф-повару нужно купить таймер или, может быть, проверить его", "Эти птицы настолько хороши, что заслуживают повышения", – шутят в комментариях подписчики звезды.

Нашлись и те, кто осудил знаменитость.

"Что случилось с макробиотиком Гвинет? Ты в последнее время помешана на мясе @gwynethpaltrow, это жестоко и неэтично", "Мертвые канцерогенные животные и переработанное мясо = бесчеловечно и вызывает рак. Не то, над чем можно улыбаться. Множество других вариантов еды… надеюсь увидеть это", "Видеть мертвое животное на первой фотографии (первое, что мы видим, прокручивая страницу вниз) для многих из нас болезненно. Выставлять напоказ это мертвое животное с поднятыми руками — это как еще один удар кинжалом. Отписываюсь", – негодуют они.

Гвинет неоднократно признавалась, что приготовление еды для нее – это терапия. Она любит экспериментировать с ингредиентами, запахами, вкусами, а также обожает свою кухню, которую показала подписчикам в прошлом году. кроме того, Пэлтроу часто делится с поклонниками рецептами, которые понравились ей.

Ранее Фокус писал, что Гвинет Пэлтроу рассказала о браке с Крисом Мартином.