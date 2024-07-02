"Не подошли друг другу": Гвинет Пэлтроу рассказала о браке с Крисом Мартином

За более чем 10 лет супружеской жизни звездная пара дважды стала родителями. От их союза подрастают дочь Эппл и сын Мозес.

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51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о браке и разводе с певцом Крисом Мартином, 47. Об этом пишет Vogue.

Звезда экрана и солист группы Coldplay шокировали мир в 2014 году, когда объявили о своем "сознательном разводе", положив конец своему десятилетнему браку.

Для поклонников эта новость стала неожиданной. Супруги, у которых подрастало двое детей: дочь Эппл, которой сейчас 20, и сын Мозес, 18, всегда казались воплощением голливудской гармонии. Однако вне внимания публики были трещины, которые могли видеть только они.

Недавно Гвинет рассказала об остром моменте, когда она осознала, что ее брак закончился.

"Это был мой день рождения, мои 38 лет. Мы с бывшим мужем [Крисом] укрылись в сельской местности Тосканы, на холме в чудесном коттедже с видом на лес. Наступала осень... Внутри коттедж был идеально оборудован в том виде, о котором вы мечтаете во время путешествия на день рождения: уютная гостиная с камином, кухонный стол, заваленный добычей с фермы неподалеку — персики, помидоры на виноградной лозе, базилик, яйца", — вспоминает в деталях актриса.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с детьми Фото: скріншот

"Я точно не помню, когда это произошло. Я не помню, какой это был день выходных и время суток. Но я знала — несмотря на долгие прогулки и длительное лежание, большие стаканы Barolo и руки — мой брак закончился", — отметила знаменитость.

Размышляя об их отношениях, Гвинет добавила: "Мы были близки, хотя так и не стали парой. Мы просто не очень подходили друг для друга".

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с дочерью

После развода с Мартином Пэлтроу вышла замуж за сценариста Брэда Фелчака, с которым замужем до сих пор.

Напомним, Крис Мартин обручился с актрисой Дакотой Джонсон.

Также Фокус писал об отношении Дакоты Джонсон к детям Криса Мартина.