"Не підійшли одне одному": Гвінет Пелтроу розповіла про шлюб з Крісом Мартіном

За понад 10 років подружнього життя зіркова пара двічі стала батьками. Від їхнього союзу підростають донька Еппл та син Мозес.

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51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу розповіла про шлюб та розлучення зі співаком Крісом Мартіном, 47. Про це пише Vogue.

Зірка екрану та соліст гурту Coldplay шокували світ у 2014 році, коли оголосили про своє "свідоме розлучення", поклавши кінець своєму десятилітньому шлюбу.

Для шанувальників ця новина стала несподіваною. Подружжя, у якого підростало двоє дітей: донька Еппл, якій наразі 20, і син Мозес, 18, завжди здавалися втіленням голлівудської гармонії. Проте поза увагою публіки були тріщини, які могли бачити лише вони.

Нещодавно Гвінет розповіла про гострий момент, коли вона усвідомила, що її шлюб закінчився.

"Це був мій день народження, мої 38 років. Ми з колишнім чоловіком [Крісом] сховалися в сільській місцевості Тоскани, на пагорбі в чудовому котеджі з видом на ліс. Надходила осінь… Всередині котедж був ідеально обладнаний у тому вигляді, про який ви мрієте під час подорожі на день народження: затишна вітальня з каміном, кухонний стіл, завалений здобиччю з ферми неподалік – персики, помідори на виноградній лозі, базилік, яйця", — пригадує в деталях акторка.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з дітьми Фото: Скріншот

"Я точно не пам’ятаю, коли це сталося. Я не пам'ятаю, який це був день вихідних і час доби. Але я знала – попри довгі прогулянки та тривале лежання, великі склянки Barolo та руки – мій шлюб закінчився", — зазначила знаменитість.

Розмірковуючи про їхні стосунки, Гвінет додала: "Ми були близькі, хоча так і не стали парою. Ми просто не дуже підходили одне для одного".

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін з донькою

Після розлучення з Мартіном Пелтроу вийшла заміж за сценариста Бреда Фелчака, з яким одружена досі.

Нагадаємо, Кріс Мартін заручився з акторкою Дакотою Джонсон.

Також Фокус писав про ставлення Дакоти Джонсон до дітей Кріса Мартіна.