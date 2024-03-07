Дакота Джонсон та Кріс Мартін заручилися, — ЗМІ

Про стосунки знаменитостей відомо з 2017 року. Вони ретельно бережуть своє особисте життя від уваги публіки.

Related video

47-річний британський співак Кріс Мартін та 34-річна американська акторка Дакота Джонсон заручилися. Про це повідомляє Mirror.

За даними видання, фронтмен гурту Coldplay попросив "руку і серце" у своєї коханої "деякий час тому".

"Вони були одурманені одне одним з першого дня, тому наступний крок був неминучим", — зізнався інсайдер.

Втім, зіркова пара, яка ретельно приховує свої романтичні стосунки, не поспішає планувати саме весілля, вони "просто насолоджуються офіційним оформленням своїх зобов’язань".

Повідомляється, що цей союз також схвалює колишня дружина музиканта Гвінет Пелтроу, яка раніше зізналася, що вона "хороша подруга" з Дакотою і описала її як "чарівну, чудову людину".

Дакота Джонсон та Кріс Мартін Фото: Getty Images

Джонсон та Мартін почали зустрічатися у 2017 році, але вони ненадовго розлучилися у 2019. У 2020 акторка викликала чутки про заручини, коли її сфотографували зі смарагдовою каблучкою на лівому безіменному пальці.

Попри те, що пара намагається тримати свої стосунки подалі від публіки, напередодні Дакота в інтерв’ю Bustle зізналася, що вона в захваті від того, що є мачухою для дітей Мартіна та Пелтроу (від їхнього союзу підростають донька Еппл та син Мозес).

Гвінет Пелтроу з дітьми Кріса Мартіна Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

"Я люблю цих дітей так, ніби від цього залежить моє життя. Від усієї душі", — розповідала зірка фільму "50 відтінків сірого".

Нагадаємо, Дакота Джонсон зізналася, чи дивилася свій новий фільм після різкої критики.

Також Фокус писав про відпочинок Кріса Мартіна та Дакоти Джонсон.