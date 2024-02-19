Дакота Джонсон зізналася, чи дивилася "Мадам Павутину" після критики

Свого часу "Морбіус" від Sony отримав доволі низькі рейтинги. Наразі користувачі мережі вважають, що новий фільм Дакоти Джонсон ще гірший.

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34-річна американська акторка Дакота Джонсон зізналася, чи подивилася свій останній фільм "Мадам Павутина" після того, як критики розкритикували його. Про це зірка екрану розповіла в інтерв'ю Magic FM.

Донька Мелані Гріффіт і Дона Джонсона, яка грає головну героїню в новій картині про супергероїв, сказала, що ще не мала можливості її переглянути.

"Я не знаю, коли я це побачу. Колись", — зазначила Дакота.

Дакота Джонсон

Після того, як Дакота з гумором згадала, що пропустила прем’єру "Мадам Павутини", щоб "піти повечеряти", вона наполягала, що її рішення не має нічого спільного із самим фільмом.

"Для мене це спосіб уникнути екзистенційної кризи. Не дивитися мої фільми — це як піклуватися про себе", — зізналася американська знаменитість.

Трейлер фільму "Мадам Павутина"

Джонсон також додала, що ніколи сама не "гуглить".

Критики назвали фільм "таким же дурним і безглуздим, як найгірший у жанрі", і "смішним".

Дакота Джонсон та Сідні Свіні у фільмі "Мадам Павутина" Фото: Скриншот

Свого часу "Морбіус" від Sony, який вийшов на екрани у 2022 році та показав Джареда Лето в головній ролі, став відомий як один із фільмів про супергероїв з найгіршою рецензією за весь час із низьким рейтингом у 15 відсотків на Rotten Tomatoes. Наразі користувачі мережі інколи пишуть, що "Морбіус був кращим".

Нагадаємо, Дакота Джонсон зʼявилася на обкладинці журналу.

Також Фокус писав про появу Дакоти Джонсон та Сідні Свіні в ефектних сукнях на премʼєрі "Мадам Павутини".