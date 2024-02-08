Дакота Джонсон прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Акторка, яка незабаром зʼявиться на екранах у фільмі "Мадам Павутина", традиційно приміряла Gucci. Вона стала героїнею L’OFFICIEL.

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34-річна американська акторка Дакота Джонсон прикрасила обкладинку глянцю. Про це вона повідомила в Instagram.

Зірка фільму "50 відтінків сірого" стала зіркою березневого L’OFFICIEL. На обкладинці вона постала з розпущеним волоссям та в темно-вишневому плащі. Під ним акторка одягла світлий топ та продемонструвала масивне золоте кольє. Дакота зробила легкий макіяж та прямо дивилася в камеру.

"Для того, хто провів своє життя в оточенні голівудського притворства досконалості, Дакота Джонсон є неймовірно щирою. У ній є справжність, яка перекладається на її роботу, як акторки, так і продюсерки через її компанію TeaTime. І в цьому дусі щирості вона не боїться визнати, що справа створення фільмів не завжди зацікавлена у створенні складних жіночих персонажів", — зазначають журналісти видання.

"Усі речі, які я хочу зробити, дійсно різні. Таке враження, що ніхто не знає, що робити і всі бояться… Вони хочуть зробити безпечну річ, а безпечна річ дуже нудна", — каже Джонсон.

Дакота Джонсон

Зокрема, зірка екрану позувала в бежевій куртці Gucci.

Дакота Джонсон

Незабаром вона зʼявиться в головній ролі в картині "Мадам Павутина". У фільмі також зіграють Сідні Свіні, Емма Робертс, Адам Скотт та інші.

"Мадам Павутина" розповість історію Кассандри Вебб (Дакота Джонсон) — парамедикині з Мангеттену. Після ДТП жінка виявляє в собі здібності до ясновидіння.

Трейлер фільму "Мадам Павутина"

Нагадаємо, Дакота Джонсон отримує листи з вʼязниці.

Також Фокус писав про ефектний total-black образ Дакоти Джонсон.