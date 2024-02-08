Дакота Джонсон украсила обложку глянца (фото)

Актриса, которая вскоре появится на экранах в фильме "Мадам Паутина", традиционно примерила Gucci. Она стала героиней L'OFFICIEL.

Related video

34-летняя американская актриса Дакота Джонсон украсила обложку глянца. Об этом она сообщила в Instagram.

Звезда фильма "50 оттенков серого" стала звездой мартовского L'OFFICIEL. На обложке она предстала с распущенными волосами и в темно-вишневом плаще. Под ним актриса надела светлый топ и продемонстрировала массивное золотое колье. Дакота сделала легкий макияж и прямо смотрела в камеру.

"Для того, кто провел свою жизнь в окружении голливудского притворства и совершенства, Дакота Джонсон является невероятно искренней. В ней есть подлинность, которая перекладывается на ее работу, как актрисы, так и продюсера через ее компанию TeaTime. И в этом духе искренности она не боится признать, что дело создания фильмов не всегда заинтересовано в создании сложных женских персонажей", — отмечают журналисты издания.

"Все вещи, которые я хочу сделать, действительно разные. Такое впечатление, что никто не знает, что делать и все боятся... Они хотят сделать безопасную вещь, а безопасная вещь очень скучная", — говорит Джонсон.

Дакота Джонсон

В частности, звезда экрана позировала в бежевой куртке Gucci.

Дакота Джонсон

Вскоре она появится в главной роли в картине "Мадам Паутина". В фильме также сыграют Сидни Суини, Эмма Робертс, Адам Скотт и другие.

"Мадам Паутина" расскажет историю Кассандры Уэбб (Дакота Джонсон) — парамедика из Манхэттена. После ДТП женщина обнаруживает в себе способности к ясновидению.

Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Напомним, Дакота Джонсон получает письма из тюрьмы.

Также Фокус писал об эффектном total-black образе Дакоты Джонсон.