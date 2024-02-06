Дакота Джонсон появилась на публике в платье-паутине (фото)

Звезда продемонстрировала свою фигуру в серебристом блестящем ансамбле с капюшоном. Образ был намеком на новую героиню Джонсон — Мадам Паутину.

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34-летняя американская актриса Дакота Джонсон привлекла внимание публики в полупрозрачном платье с паутиной, позируя на балу Vogue Carnival Ball во дворце Копакабана в Бразилии. Снимками своего образа звезда экрана делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Бразилия. Мадам Паутина", — лаконично написала Дакота.

Знаменитость продемонстрировала свою фигуру в серебристом блестящем ансамбле с капюшоном от Annie's Ibiza, сияя для фотографий на красной дорожке.

Она оставила свои длинные темные волосы распущенными и добавила несколько сантиментов роста фигуре на каблуках.

Образ был намеком на новую героиню Джонсон — Мадам Паутину.

Дакота Джонсон

В эпизоде "Шоу Грэма Нортона" звезда "Пятьдесят оттенков серого" обсуждала свою новую роль: "Она новый персонаж, и это новая версия фильма Marvel. Это другое, обоснованное и с вполне женской точки зрения".

Главную роль в фильме исполнила Дакота. Также в картине появятся Эмма Робертс, Сидни Суини и Адам Скотт. Для Джонсон это первый подобный опыт, ведь ранее звезда экрана не играла в проектах о супергероях.

Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Напомним, Дакота Джонсон получает письма из тюрьмы.

Также Фокус писал о секрете хорошего самочувствия Дакоты Джонсон.