Дакота Джонсон рассказала, почему спит по 14 часов в сутки

Актриса с 15 лет борется с депрессией.

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34-летняя американская актриса и модель Дакота Джонсон заявила, что может легко спать 14 часов в сутки, медитирует дважды в день и может все бросить ради того, чтобы принять ванну. Об этом она рассказала в интервью The Wall Street Journal.

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По словам актрисы, сон для нее — главное.

"У меня нет обычного времени пробуждения. Это зависит от того, что происходит в моей жизни. Если я не работаю, если у меня выходной в понедельник, то я буду спать столько, сколько смогу. Сон — мой приоритет номер один в жизни. Я не работоспособна, если сплю меньше 10 часов. Я легко могу спать 14 часов", — призналась она.

Звезда также рассказала, что может принять ванну в любое время дня:

"Если в середине дня я думаю: "О Боже, что это за мир?", я залезу в ванну. Я считаю, что вода действительно заземляет".

Она добавила, что справиться с тревогой и стрессом ей также помогает медитация

"Я медитирую каждый день, два раза в день. Я занимаюсь трансцендентальной медитацией. В последнее время я очень увлеклась работой с дыханием, и это мне очень помогает при тревоге", — объяснила звезда.

Дакота с 15 лет страдает депрессией и знает об этой проблеме все. Ее даже наградили за ее работу по защите прав на депрессию на 17-м ежегодном семинаре HOPE Luncheon.

Актриса признается, что ее механизм преодоления трудностей заключается в использовании юмора, чтобы "отвлечься".

Дакота Лжонсон со своей матерью Фото: Getty Images

"Думаю, большую часть времени я говорю о депрессии или тревоге очень самоуничижительно. Возможно, мне будет легче посмотреть ему в глаза, если я надену маску комедии. Сокрытие моей боли или беспокойства в комедии — это инструмент на всю жизнь, и я не думаю, что это плохо. Оно работает. Это помогает мне, потому что иногда, если я не смеюсь, я плачу… Самое важное, что я узнала о депрессии, — это научиться жить в порядке, когда на самом деле никогда не бывает немедленного ответа и никогда не бывает немедленного конца", — говорит актриса.

Джонсон поведала, что ее родители, голливудские актеры Дон Джонсон и Мелани Гриффит, познакомили ее с миром терапии в юном возрасте, во время их публичного развода в 1996 году, когда Дакоте было всего семь лет:

"Первый опыт терапии у меня был еще в раннем детстве. Мои родители, довольно известные, развелись, когда я была маленькой. Они мудро понимали, что, возможно, посторонний человек мог бы помочь мне с некоторыми сложностями моей семейной жизни".

Дакота также поделилась некоторыми инструментами, которые она использовала, чтобы справиться с депрессией и тревогой, в надежде, что это может помочь другим. Она начала с ежедневной практики "трансцендентальной медитации", которую назвала ключевым инструментом для своего психического благополучия.

Ранее Фокус писал, что как Дакота Джонсон называла своего отчима Антонио Бандераса.