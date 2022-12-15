Легендарный актер был женат на матери Дакоты Джонсон Мелани Гриффит 18 лет.

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Стало известно, как Дакота Джонсон называла своего отчима Антонио Бандераса. Об этом пишет Е! Оnline.

"Она называла меня "Папонио". Я одновременно "Папи" и "Антонио", поэтому она всегда называла меня "Папонио", — признался Бандерас, который был женат на матери Дакоты Джонсон Мелани Гриффит 18 лет.

В частности, актер отметил, что они с падчерицей не планируют воссоединиться в ближайшее время из-за того, что "Дакота стала очень занятым человеком, и она постоянно работает".

[ + – ] Дакота Джонсон и Антонио Бандерас Фото: Getty Images

Также отчим звезды фильма "50 оттенков серого" вспомнил трогательный момент с 2019 года, когда Джонсон вручила ему премию Голливудского актера за роль в фильме "Боль и слава" на церемонии Hollywood Film Awards: "Она произнесла одну из самых красивых речей, кто кто произнес .Я был очень благодарен, узнав, что она так думала о Папонио".

Напомним, Дакота Джонсон рассказала о съемках картины "50 оттенков серого" и призналась, чего больше всего боялась.

Также Фокус писал о преследовании бойфренда Дакоты Джонсон, музыканта Криса Мартина назойливой фанаткой.