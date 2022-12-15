Легендарний актор був одружений з матір'ю Дакоти Джонсон Мелані Гріффіт 18 років.

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Стало відомо, як Дакота Джонсон називала свого вітчима Антоніо Бандераса. Про це пише Е! Оnline.

"Вона називала мене "Папоніо. Я одночасно "Папі" та "Антоніо", тому вона завжди називала мене "Папоніо", — зізнався Бандерас, який був одружений з матір'ю Дакоти Джонсон Мелані Гріффіт 18 років.

Зокрема актор зазначив, що вони з падчеркою не планують возз'єднатися найближчим часом через те, що "Дакота стала дуже зайнятою людиною, і вона постійно працює".

[ + – ] Дакота Джонсон та Антоніо Бандерас Фото: Getty Images

Також вітчим зірки фільму "50 відтінків сірого" пригадав зворушливий момент з 2019 року, коли Джонсон вручила йому премію Голлівудського актора за роль у фільмі "Біль і слава" на церемонії Hollywood Film Awards: "Вона вимовила одну з найкрасивіших промов, які хтось вимовляв мені. Я був дуже вдячний, дізнавшись, що вона так думала про Папоніо".

Нагадаємо, Дакота Джонсон розповіла про зйомки картини "50 відтінків сірого" та зізналася, чого найбільше боялась.

Також Фокус писав про переслідування бойфренда Дакоти Джонсон, музиканта Кріса Мартіна нав'язливою фанаткою.