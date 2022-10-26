Дакота Джонсон та Кріс Мартін намагаються захиститися від нав'язливої фанатки

Жінка вважає, що вона одружена з музикантом, та переслідує його біля дому.

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33-річна американська акторка Дакота Джонсон та 45-річний британський співак Кріс Мартін намагаються захиститися від сталкера. Про це пише Yahoo.

Зіркова пара отримала заборонний судовий указ проти дівчини, яка стежить за знаменитостями. Колишній коханий Гвінет Пелтроу зізнався, що невідома особа переслідує його в мережі. Окрім цього, сталкерка часто з'являється біля дому музиканта та намагається проникнути всередину. На думку Мартіна, така поведінка може нашкодити йому та його дівчині Дакоті Джонсон.

У позові співак також попросив захистити його дітей.

"Громадянин Крістофер Мартін добивається громадянського заборонного судового указу щодо жінки, щоб зупинити безперервні і і неймовірно болючі утиски, від яких він наразі страждає. Він нажаханий і наляканий тим, що жінка вважає, що вона і містер Мартін одружені. Крім того, вона думає, що живе в його будинку", — зазначено у прохання для суду.

[ + – ] Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Представники музиканта також наголошують, що їхній клієнт ніколи не мав нічого спільного з невідомою особою, зокрема професійних стосунків. Кріс Мартін навіть не знає цю жінку.

Як відомо, суддя наказав їй триматися подалі від фронтмену Coldplay та його коханої Дакоти Джонсон. Як мінімум, 90 метрів повинно бути між знаменитостями та невідомою жінкою.

[ + – ] Кріс Мартін

Про стосунки Кріса Мартіна та Дакоти Джонсон відомо давно, проте пара рідко виходить разом у світ та практично не відкриває жодних таємниць їхнього роману.

Нагадаємо, Дакоту Джонсон та Кріса Мартіна помітили на побаченні.

Також Фокус писав про одкровення Дакоти Джонсон щодо її роману з Крісом Мартіном.