Дакота Джонсон розповіла про роман з фронтменом гурту Coldplay

Зірка фільму "50 відтінків сірого" та Кріс Мартін у стосунках уже кілька років, але вони майже не говорять про свій роман.

32-річна Дакота Джонсон розповіла в інтерв'ю про свій роман з фронтменом гурту Coldplay. Акторка не любить розповідати про своє особисте життя, і навіть на червоних доріжках зазвичай з'являється на самоті. Про це пише Daily Mail.

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Дакота зізналася, що вона та її 44-річний бойфренд – домосіди і не люблять виходити у світ.

"Ми вже давно разом й іноді ходимо кудись, але ми обоє так багато працюємо, що нам подобається проводити час удома, на самоті. Велика частина вечірок проходить у моєму будинку", — розповіла акторка.

Втім, мова, швидше за все, йде не про будинок Дакоти, а про її спільне з Крісом житло. Раніше стало відомо, що музикант продав свій особняк у Малібу та придбав інший, який розташований у закритому районі та недоступний для нав'язливих шанувальників та папараці. І зараз у цьому маєтку він живе разом з Дакотою.

Але про весілля поки що не йдеться. Хоч пара вже й зустрічається кілька років, на запитання журналістів про весілля вони не відповідають. Хоча недавно Кріс освідчився Дакоті прямо на сцені. Сталося це під час концерту у Лондоні.

Сидячи у VIP-ложі, акторка залишалася непоміченою, поки Кріс, перш ніж почати виконувати чергову пісню, не звернувся до коханої.

"Це пісня про мій Всесвіт, і він сьогодні тут. Дякую, крихітко", — сказав Кріс, вказуючи на VIP-ложу.

[ + – ] Кріс Мартін освідчується в коханні Дакоті Джонсон

Примітно, але колишня дружина Кріса Мартіна, акторка Гвінет Пелтроу, з якою в музиканта двоє дітей: дочка Еппл та син Мозес, нещодавно зізналася, що "закохана" в нову подругу колишнього чоловіка.

"Я люблю її. Я розумію, що це може здатися дивним, тому що це звучить незвично, але зараз, познайомившись із нею, я можу сказати: я просто її обожнюю", — розповідала акторка в інтерв'ю.