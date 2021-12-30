Дакота Джонсон рассказала о романе с фронтменом группы Coldplay

Звезда фильма "50 оттенков серого" и Крис Мартин в отношениях уже несколько лет, но они почти не говорят о своем романе

32-летняя Дакота Джонсон рассказала в интервью о своем романе с фронтменом группы Coldplay. Актриса не любит распространяться о своей личной жизни, и даже на красных дорожках обычно появляется в одиночестве. Об этом пишет Daily Mail.

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Дакота призналась, что она и ее 44-летний бойфренд – домоседы и не любят выходить в свет.

"Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме", — рассказала актриса.

Впрочем, речь, скорей всего идет не личном доме Дакоты, а о ее общем с Крисом жилище. Ранее стало известно, что музыкант продал свой особняк в Малибу и приобрел другой, который находится в закрытом районе и недоступен для навязчивых поклонников и папарацци. И сейчас в этом имении он живет вместе с Дакотой.

Но о свадьбе речь пока не идет. Хоть пара уже и встречается несколько лет, на вопросы журналистов о женитьбе они не отвечают. Хотя недавно Крис признался в любви Дакоте прямо на сцене. Произошло это во время концерта в Лондоне.

Сидя в VIP-ложе, актриса оставалась незамеченной, пока Крис, прежде чем начать исполнять очередную песню, не обратился к любимой.

"Это песня про мою Вселенную, и она сегодня здесь. Спасибо, малышка", — сказал Крис, указывая на VIP-ложу.

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Примечательно, но бывшая жена Криса Мартина, актриса Гвинет Пэлтроу, с которой у музыканта двое детей: дочь Эппл и сын Мозес, недавно призналась, что "влюблена" в новую подругу бывшего мужа.

"Я люблю ее. Я понимаю, что это может показаться странным, потому что это звучит необычно, но сейчас, познакомившись с ней, я могу сказать: я просто ее обожаю", — рассказывала актриса в интервью.