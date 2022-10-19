Дакоту Джонсон помітили на побаченні з бойфрендом (фото)

Хоча акторка та фронтмен гурту Coldplay зустрічаються кілька років, вони рідко виходять разом у світ.

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33-річну американську акторку Дакоту Джонсон помітили на побаченні з її бойфрендом, фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів прогулялася у Малібу, Каліфорнія зі своїм коханим, роман з яким Дакота не часто афішує, тримаючи свої стосунки подалі від камер та запитань журналістів.

Закохані, які зустрічаються чотири роки, обіймали одне одного, насолоджуючись часом разом на рідкісній публічній прогулянці.

Зірка "50 відтінків сірого" вийшла босоніж і виглядала невимушено в білій жилетці та замотала джемпером у тон навколо талії.

[ + – ] Дакота Джонсон та Кріс Мартін у Малібу

До свого прогулянкового аутфіту акторка додала темні окуляри.

Тим часом 45-річний Кріс Мартін також вибрав невимушений образ для прогулянки, надягнувши сіру футболку з принтом і пару темно-синіх штанів. Як і Дакота, музикант ходив босоніж і також обрав синю кепку, коли гуляв із собакою пари.

[ + – ] Дакота Джонсон та Кріс Мартін у Малібу

Раніше 33-річна Дакота зізнавалася, що вона та її знаменитий коханий – домосіди і не люблять виходити у світ.

Нагадаємо, Дакота Джонсон відверто розповіла про зйомки "50 відтінків сірого".

Також Фокус писав про стильну дублянку для осені та зими, яку обрала Дакота Джонсон.