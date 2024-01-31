Дакота Джонсон вышла на публику в стильном total-black образе (фото)
Дакота, которая играет Кассандру Уэбб в спин-оффе "Человека-паука", посетила фотокол картины. Это первый опыт актрисы в проекте о супергероях.
34-летняя американская актриса Дакота Джонсон выбрала стильный total-black костюм во время фотокола для своего нового фильма "Мадам паутина" в отеле Claridge's в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана продемонстрировала подтянутую фигуру в укороченном черном блейзере, под которым она, судя по всему, была без бюстгальтера.
Девушка солиста группы Coldplay Криса Мартина дополнила стильный лондонский ансамбль юбкой-миди в тон и добавила своей фигуре высоты с помощью пары острых каблуков.
Дакота, которая играет Кассандру Уэбб в спин-оффе "Человека-паука", оставила волосы распущенными.
Актриса была в отличном настроении и сверкнула широкой улыбкой, позируя на красной дорожке в Лондоне.
Главную роль в картине исполнила Дакота Джонсон. Также в фильме появятся Эмма Робертс, Сидни Суини и Адам Скотт. Для Джонсон это первый подобный опыт, ведь ранее она не играла в проектах о супергероях.
Картина расскажет историю Кассандры Уэбб (Дакота Джонсон) — парамедика из Манхэттена. После ДТП она обнаруживает в себе способности к ясновидению.
Напомним, почему Дакота Джонсон спит по 14 часов в сутки.
Также Фокус писал о дне рождения Дакоты Джонсон, который она отпраздновала с Крисом Мартином.