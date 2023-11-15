Дакота Джонсон продемонстрировала стильный блейзер на осень 2023 (фото)

Знаменитость призналась, как борется с депрессией.

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34-летняя американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала стильный блейзер на конец осени 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "50 оттенков серого" посетила 17-й ежегодный обеденный семинар HOPE в отеле Plaza в Нью-Йорке. Девушка фронтмена группы "Coldplay" Криса Мартина, 46, была в бежевом блейзере. Она сочетала наряд с узкими черными кожаными брюками и шелковистой белой блузкой.

Черные сапоги, очки и темная сумочка дополняли ее модный образ. Волосы Джонсон оставила распущенными.

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Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Впоследствии ей пришлось "встретиться" с сильным ветром Нью-Йорка.

Ежегодное мероприятие посвящено благотворительной организации Hope for Depression Research Foundation и вопросу депрессии в целом. Темой нынешнего мероприятия была "Устойчивость: выходите сильнее из самых больших жизненных вызовов".

Дакота, которая страдает депрессией с 15 лет, рассказала, что ее механизм преодоления проблемы заключается в том, чтобы использовать юмор, чтобы "отвлечь внимание".

Дакота Джонсон Фото: Getty Images

Звезда экрана, которая встречается с британским певцом с 2017 года, отметила: "Я думаю, что большую часть времени я говорю о депрессии или тревоге в очень самоуничижительной манере. Возможно, мне легче смотреть в глаза, если я ношу маску комедии".

Дакота Джонсон и основательница Hope for Depression Research Foundation Одри Грасс Фото: Getty Images

Напомним, Крис Мартин и Дакота Джонсон отправились на романтическое свидание.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе 2023 года от Дакоты Джонсон.