Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дакота Джонсон продемонструвала стильний блейзер на осінь 2023 (фото)

Дакота Джонсон, Дакота Джонсон стиль, Дакота Джонсон кріс мартін, питання депресії, стильний блейзер
Фото: Getty Images | Дакота Джонсон та Одрі Грасс

Знаменитість зізналася, як бореться з депресією.

Related video

34-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала стильний блейзер на кінець осені 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "50 відтінків сірого" відвідала 17-й щорічний обідній семінар HOPE у готелі Plaza в Нью-Йорку. Дівчина фронтмена гурту "Coldplay" Кріса Мартіна, 46, була в бежевому блейзері. Вона поєднала вбрання з вузькими чорними шкіряними штанами та шовковистою білою блузкою.

Чорні чоботи, окуляри та темна сумочка доповнювали її модний образ. Волосся Джонсон залишила розпущеним.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дакота Джонсон Fullscreen
Дакота Джонсон
Фото: Getty Images

Згодом їй довелося "зустрітися" із сильним вітром Нью-Йорка.

Щорічний захід присвячений благодійній організації Hope for Depression Research Foundation та питанню депресії в цілому. Темою цьогорічного заходу була "Стійкість: виходьте сильнішими з найбільших життєвих викликів".

Дакота, яка страждає на депресію з 15 років, розповіла, що її механізм подолання проблеми полягає в тому, щоб використовувати гумор, аби "відвернути увагу".

Дакота Джонсон Fullscreen
Дакота Джонсон
Фото: Getty Images

Зірка екрану, яка зустрічається з британським співаком з 2017 року, зазначила: "Я думаю, що більшу частину часу я говорю про депресію або тривогу в дуже самопринизливій манері. Можливо, мені легше дивитися в очі, якщо я ношу маску комедії".

Дакота Джонсон та засновниця Hope for Depression Research Foundation Одрі Грасс Fullscreen
Дакота Джонсон та засновниця Hope for Depression Research Foundation Одрі Грасс
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кріс Мартін та Дакота Джонсон вирушили на романтичне побачення.

Також Фокус писав про стильний осінній образ 2023 від Дакоти Джонсон.