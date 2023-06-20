Крис Мартин и Дакота Джонсон неожиданно устроили романтическое свидание

Пара сходила в пиццерию в компании сына солиста Coldplay, 17-летнего Мозеса.

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Крис Мартин, 46-летний солист группы Coldplay и 33-летняя актриса Дакота Джонсон устроили себе романтический вечер в Неаполе. Хоть пара уже и встречается шесть лет, но они не слишком часто появляются на людях. Об этом пишет Daily Mail.

Пара отправилась в Италию и посетила пиццерию в Неаполе в компании сына Мартина и актрисы Гвинет Пэлтроу: 17-летнего Мозеса.

Крису даже преподнесли именную пиццу, чем он был очень доволен.

Крис Мартин в Неаполе

Судя по тому, как компания наслаждалась прогулкой после ужина, Мозес отлично ладит с новой девушкой своего отца.

Крис Мартин и Дакота Джонсон в Помпеях

Напомним, Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу поженились в 2003 году, у пары родились дочь Эппл и сын Мозес. Но в 2014 году они приняли решение расстаться.

После у Криса был страстный роман с актрисой Дженнифер Лоуренс. Они сходились и расходились несколько раз, но в итоге объявили об окончательном расставании в 2015 году.

Также у певца был роман с актрисой Аннабель Уоллис. А в 2017 году стало известно, что он встречается с Дакотой Джонсон, звездой фильма "50 оттенков серого".

Крис Мартин, Мозес и Дакота Джонсон в Неаполе

Они не афишируют свои отношения и редко фотографируются вместе. Но, судя по тому, как хорошо они проводят время вместе, у них все в порядке.

В феврале 2020 года актриса сняла клип на песню Coldplay Cry Cry Cry с альбома Everyday Life 2019 года. Затем она рассказала в интервью, что это была ее мечта и она благодарна за возможность.

Через год пара переехала жить в дом Мартина в Малибу. В октябре 2021 года во время концерта в Лондоне музыкант посвятил песню My Universe Дакоте Джонсон.

В декабре 2021 года, спустя почти 4 года свиданий, актриса решила прокомментировать свои отношения с Крисом.

Крис Мартин и Дакота Джонсон

"Мы уже давно вместе. Иногда мы выходим вместе, но мы оба работаем так много, что приятно находиться дома, обниматься в частном пространстве. Поэтому большинство наших мероприятий проходит дома", — призналась актриса.

Напомним, ранее дочь Гвинет Пэлтроу, Эппл, примерила знаменитое платье матери, в котором актриса ходила на церемонию "Оскар" в 2002 году.

Тогда ее наряд от Александра Маккуина вызвал фурор, но теперь Гвинет каждый год попадает в список самых странно одетых знаменитостей. Впрочем, она говорит, что любит это платье и никогда с ним не расстанется.