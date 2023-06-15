Дочь Гвинет Пэлтроу примерила ее культовое платье с церемонии "Оскар"

Платье, которое Пэлтроу надевала на церемонию 2002 года, о сих пор появляется в списке худших платьев.

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18-летняя дочь Гвинет Пэлтроу, Эппл, примерила знаменитое готическое платье своей матери от Александра Маккуина. Его Гвинет надевала на церемонию "Оскар" 2002 года. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее актриса говорила, что ее расстраивает критика ее наряда, которое, по ее словам, "все ненавидят".

Платье Гвинет и правда каждый год попадает в списки "худших платьев "Оскара". В лучшем случае, оно оказывается в списках "самых примечательных", или "культовых".

"Голое" платье Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Сама Гвинет говорит, что она сама периодически примеряет платье, называя его "наркотиком".

"Некоторое время я его не любила, потому что люди меня критиковали. Я думаю, что для того времени оно выглядело слишком готично. Люди думали, что оно слишком сложное, но я люблю это платье", — призналась актриса.

Эппл, 18-летняя дочь Гвинет Пэлтроу и вокалиста группы Coldplay Криса Мартина, не могла не примерить настолько знаменитый наряд. И он ей пришелся как раз впору.

Эппл в знаменитом платье своей матери Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Ранее Эппл отреагировала на откровения своей матери о ее бывших любовниках. Ранее звезда "Влюбленного Шекспира" встречалась с Беном Аффлеком и Брэдом Питтом. И в подкасте "Call Her Daddy", она так и не смогла решить, кто из них был лучше. Эппл, слушая это, просто закрыла уши.

Ранее Фокус писал о самых скандальных платьях церемонии "Оскар" и о знаменитом платье Гвинет Пэлтроу в том числе. Сама актриса, вспоминая об этом платье, шутит, что "следовало надеть лифчик", признавая, что в 2002 году привлекла слишком много внимания.