Гвинет Пэлтроу с дочерью продемонстрировали стильные резиновые сапоги на осень 2023

На новых кадрах девушка поразительно похожа на свою звездную маму.

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50-летняя американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, на которой она вместе с 19-летней дочерью Эппл Мартин демонстрируют стильные резиновые сапоги на осень 2023.

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Звезда "Железного человека" позировала вместе с дочерью, которая поразительно похожа на нее, в зеленых ботинках Hunter. Выбор такой обуви идеально подходит для погодных условий в районе, где они живут, так в большей части Лос-Анджелеса на выходных прошел тропический шторм "Хилари".

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл Мартин Фото: instagram @gwynethpaltrow

Помимо резиновых сапог Гвинет также надела белую блузку с коротким рукавом и шорты в бело-зеленую клетку. Тем временем ее мини-копия была в бежевом платье Gucci, которое дополнила золотистой сумочкой.

Пэлтроу также в серии фотографий продемонстрировала свои лучшие летние образы. Жена голливудского телепродюсера Брэда Фэлчака часто публикует в Instagram список дизайнерской одежды и аксессуаров, которые она носит.

"Летний обзор OOTD", — написала актриса.

Судя по всему, изображения были сделаны в огромном доме Гвинет в Монтесито. Гвинет и Брэд владеют роскошным особняком с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе. Пара купила дом за 14,65 миллиона долларов в июне 2020 года и вложила в него колоссальные средства, чтобы привести его в порядок.

Напомним, Гвинет Пэлтроу вывела своего 17-летнего сына Мозеса в свет.

Ранее Фокус писал, что Гвинет Пэлтроу разместила свой роскошный гостевой дом на Airbnb.