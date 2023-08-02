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Стиль жизни

Гвинет Пэлтроу разместила свой роскошный гостевой дом на Airbnb (видео)

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Фото: Getty Images | Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу дает одному счастливчику возможность пожить как знаменитость — хотя бы одну ночь.

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50-летняя американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу разметила свой гостевой дом в Монтесито, штат Калифорния, на сервисе Airbnb. Соответствующее заявление она сделала на видео, которое опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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"Одиночество — это человеческое состояние, но за последние несколько лет усиление изоляции и отсутствие у нас сообщества сделали нашу жизнь еще более раздробленной", — написала основательница Goop в подписи к видео.

Чтобы "сделать мир немного менее одиноким", знаменитость предлагает одному счастливчику возможность остаться в ее собственности стоимостью 5 миллионов долларов.

"Хотя мы можем начать как незнакомцы, я надеюсь, что мы найдем связи и общие черты за вкусной едой, — написала она. — Полежите у бассейна, отправьтесь в один из моих любимых походов, и, конечно же, у вас будет ванная комната с моими любимыми продуктами @goop для действительно роскошного отдыха".

Для тех, кому такого заманчивого предложения была недостаточно, Пэлтроу также провела видео-экскурсию по дому с одной спальней, который она описала в списке как свое "убежище для передышки и ясности ума".

В гостевом доме, спроектированном самой звездой "Железного человека", есть дровяной камин, массивная ванна, сводчатые потолки и заполненный бар. Вдобавок ко всему, у победителя будет возможность насладиться "ужином от шеф-повара" вместе с актрисой и ее мужем Брэдом Фэлчаком — вместе с бутылкой вина из "винной комнаты" пары.

Более подробную информацию о "Вдохновленном Goop отдыхе с Гвинет Пэлтроу" можно найти в списке Airbnb, где отмечается, что победитель также получит "сеанс трансцендентальной медитации с гидом" и "расслабляющий спа-день".

Пэлтроу и Фэлчак купили свой дом в 2016 году за 4,9 миллиона долларов и с тех пор провели в нем капитальный ремонт.

Ранее Фокус писал, что Гвинет Пэлтроу показала фото с дочкой и матерью.