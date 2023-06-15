Дочка Гвінет Пелтроу приміряла її культову сукню з церемонії "Оскар"

Сукня, яку Пелтроу одягала на церемонію 2002 року, досі з'являється у списку найгірших суконь.

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18-річна дочка Гвінет Пелтроу, Еппл, приміряла знамениту готичну сукню своєї матері від Олександра Маккуїна. Його Гвінет вдягала на церемонію "Оскар" 2002 року. Про це пише Daily Mail.

Раніше актриса говорила, що її засмучує критика її вбрання, яке, за її словами, "все ненавидять".

Сукня Гвінет і справді щороку потрапляє до списків "найгірших суконь "Оскара".

"Гола" сукня Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Сама Гвінет каже, що вона сама періодично приміряє сукню, називаючи її "наркотиком".

"Деякий час я його не любила, тому що люди мене критикували. Я думаю, що для того часу воно виглядало надто готично. Люди думали, що воно надто складне, але я люблю цю сукню", — зізналася актриса.

Еппл, 18-річна дочка Гвінет Пелтроу та вокаліста гурту Coldplay Кріса Мартіна, не могла не приміряти настільки знамените вбрання. І вона ідеально їй підійшла.

Еппл у знаменитій сукні своєї матері Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Раніше Еппл відреагувала на одкровення своєї матері про її колишніх коханців. Раніше зірка "Закоханого Шекспіра" зустрічалася з Беном Аффлеком та Бредом Піттом. І в подкасті "Call Her Daddy", вона так і не змогла вирішити, хто з них був кращим. Еппл, слухаючи це, просто затулила вуха.

Раніше Фокус писав про найскандальніші сукні церемонії "Оскар" і про знамениту сукню Гвінет Пелтроу в тому числі. Сама актриса, згадуючи про цю сукню, жартує, що "треба надіти ліфчик", визнаючи, що у 2002 році привернула дуже багато уваги.